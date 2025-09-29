Tunisie: Lotfi Riahi - « De nombreux bouchers ont adhéré à l'initiative de réduction des prix des viandes rouges »

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur confirme l'adhésion des bouchers à l'initiative de réduction des prix de la viande rouge.

Le président de l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a confirmé aujourd'hui, lundi 29 septembre 2025, que de nombreux bouchers ont adhéré à l'initiative du Président de la République visant à réduire les prix de la viande rouge.

Lors de son intervention dans l'émission « Ce qui se passe en Tunisie et dans le monde » sur les ondes de la Radio Nationale, Riahi a ajouté que les lobbies de commerçants qui contrôlent le marché se sont accrochées à des prix excessifs, allant de 50 à 60 dinars.

Lotfi Riahi a exhorté tous les bouchers à rejoindre cette initiative présidentielle, d'autant plus que la production est disponible, appelant à éviter l'obstination car cela ne sert aucune partie.

