Tunisie: Port de Radès - La douane du déjoue une tentative de contrebande de 572,5 kg de cannabis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les services des douanes du Bureau Frontalier des Opérations Commerciales au port de Radès ont réussi à déjouer une tentative de contrebande d'une quantité importante de cannabis.

La drogue était soigneusement dissimulée à bord d'une remorque destinée à l'un des entrepôts de dédouanement. C'est après le passage de la remorque au scanner à rayons X que l'officier des douanes chargé du contrôle aux rayons a détecté des corps suspects à l'intérieur.

Une coordination a alors été établie avec la brigade cynophile des douanes, qui a confirmé la présence de stupéfiants dans la remorque.

Suite à cela, celle-ci a été soumise à une fouille minutieuse par les services douaniers spécialisés du port. Les agents ont découvert une cachette aménagée sous la remorque contenant 5380 plaquettes de résine de cannabis, pesant un total de 572,5 kg (emballage inclus).

Un procès-verbal a été dressé et, après consultation, le ministère public a autorisé le transfert du dossier aux services de sécurité spécialisés afin de poursuivre l'enquête et de faire la lumière sur les circonstances de cette opération.