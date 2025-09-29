Afrique: Ligue des champions - L'EST se qualifie avec aisance au second tour préliminaire - Des signes révélateurs...

Certes, on n'en est qu'au premier tour préliminaire, mais les signes ne trompent pas : un nouveau groupe de joueurs se forme dont la prestation est révélatrice de prémices qui permettent de se projeter en Afrique.

Au-delà du résultat, qui s'inscrit dans la logique des choses, la richesse de l'effectif à l'EST a instauré de facto une concurrence positive. Par ailleurs, les places sont devenues si chères qu'on finit par oublier certains joueurs, qu'on redécouvre de nouveau, à l'instar de Raed Bouchniba qui a signé à Pretoria le 26 avril 2024 le but de la qualification à la Coupe du monde des clubs et incorporé avant-hier en cours de jeu ( mais qui n'a pu faire grand-chose étant donné qu'il manque terriblement de temps de jeu).

Dans son poste d'arrière droit, la concurrence bat son plein. Mohamed Ben Ali, Ibrahima Keita, lui barrent la route par leur apport offensif à la faveur de leurs montées régulières.

Par ailleurs, Ibrahima Keita a été, avant-hier soir, l'un des artisans de la victoire devant l'Association sportive des forces armées nigériennes en match retour du premier tour préliminaire de la C1 africaine en triplant la mise à l'heure de jeu avant qu'Abdramane Konaté ( passeur sur les deux premiers buts ne provoque un penalty, transformé par Yassine Meriah dans le temps additionnel.

Diakité et Danho, ces joueurs qui s'installent

Auteur d'un doublé à Niamey, Aboubacar Diakité, ce jeune avant-centre malien de 18 ans, n'a peut-être pas marqué au match retour, mais a eu le mérite de peser lourdement sur la défense nigérienne. Avec un temps de jeu régulier, Diakité peut constituer une bonne doublure pour le tout dernier arrivé, Florian Danho, qui a marqué, à l'occasion de sa première apparition sous les couleurs "sang et or", contre l'OB et qui sera, d'ailleurs, qualifié en Champions League à partir du deuxième tour préliminaire.

Ceci dit, il est clair qu'Achref Jabri est bien loin de l'excellent niveau qu'il a présenté tout au long de la saison dernière. Jabri est peut-être un bon joueur, mais il lui faut du temps pour qu'il retrouve ses prouesses de l'exercice écoulé.

En attendant qu'il retrouve ses fameuses prouesses et que l'entraîneur lui donne du temps régulièrement en matchs de championnat. Car en Ligue des champions, l'enjeu est tellement plus important. La hiérarchie à la pointe de l'attaque veut que Florian Danho soit titulaire et Aboubacar Diakité son remplaçant.

A l'entrejeu, Onuche Ogbelu s'impose depuis la Coupe du monde des clubs comme une pièce maîtresse de ce compartiment et, par ailleurs, il vaut la peine qu'on mette le paquet pour le garder. Dans ce compartiment, Chiheb Jebali et le revenant Houssem Tka complètent le puzzle.

Bref, un groupe de joueurs compétitifs à l'échelle africaine. Il y a de quoi se rassurer jusqu'à la phase de groupes de la C1 africaine, avec quelques ajustements au mercato hivernal selon les besoins ciblés de l'entraîneur.