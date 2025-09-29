Afrique: Coupe de la CAF - L'Étoile poursuit l'aventure africaine - Un si long dénouement...

La saison de l'Etoile Sportive du Sahel semble définitivement lancée à la faveur de cette qualification qui a mis du temps à se dessiner face à Ahli Wad Madani.

Les joueurs de Mohamed Ali Nafkha ont donc rempli leur part du contrat en préliminaire de la coupe de la Confédération. Face à Ahli Wad Madani, après une entame sur les chapeaux de roue, avec un but précoce de l'inévitable Anan, l'ESS s'est toutefois contentée d'un but d'avance à la pause et n'avait donc pas encore assuré sa qualification.

La délivrance n'est ainsi intervenue qu'après un long moment. Mais globalement l'équipe a maîtrisé son sujet, avec peu de frayeurs derrière grâce au métier de Sabri Ben Hassen qui a rassuré toute la défense. Ce fut en l'état un deuxième match consécutif sans prendre de but pour le portier étoilé. Ce faisant, Hnid et Ghedamsi, passeur et buteur, ont changé la donne.

On pourra regretter que l'équipe n'ait pas tué le match à la mi-temps avec le penalty raté du Libyen Glaïeb. Et décidément, la série noire de penalties manqués se poursuit sur trois matchs consécutifs. Un des points qui ont marqué le match en seconde période fut le temps mort suite au carton rouge écopé par le Soudanais Yan Armando et la blessure d'Omar Bah, sorti sur civière vers l'ambulance. L'éclairage du stade a par la suite baissé d'intensité sans que cela ait gêné les joueurs et l'arbitre à finir le match.

Quel scénario !

Fait marquant concernant l'Etoile de ces derniers jours, l'équipe a encore bénéficié de la « double peine » penalty et carton rouge, respectivement au 1er half et en début de seconde période. Un avantage numérique qui aurait dû rapidement être mis à profit.

Volet satisfaction à présent, la forte mobilisation des fans dans les travées de l'Olimpico a de quoi rassurer quant au soutien indéfectible des supporters étoilés. Un but en début de match, après une entame de rencontre sur les chapeaux de roue, un penalty manqué, puis une délivrance en apothéose.

L'Etoile a dû cravacher pour toucher au but. D'ailleurs, quand on sait que les 15 minutes de temps additionnel ont fait craindre le scénario de la loterie des tirs au but, l'on ne peut que souligner à forte raison ce salut intervenu vers la fin. Ce faisant, Ben Choug, déjà à l'origine du second but, a réussi en toute fin de match à délivrer les siens et à plier la rencontre.

Après coup, Mohamed Ali Nafkha n'a pas caché sa joie suite à ce scénario : «On savait qu'en scorant rapidement, on allait se faciliter la tâche, avant de gérer le match. On a obtenu à la fois le résultat et la manière parce que l'Étoile doit jouer, pas uniquement pour obtenir le résultat.

Il nous manque encore des choses, on le sait très bien et il reste à corriger ce qui doit l'être. On va rectifier le tir prochainement».

Au sujet du prochain adversaire kenyan, Naïrobi United, au second tour préliminaire, l'entraîneur se dit prêt à affronter n'importe quel adversaire et que ses protégés vont faire le nécessaire pour franchir un cap. Entretemps, retour au championnat cette semaine, avec deux chocs, la réception du Stade Tunisien, leader du championnat, et un périlleux déplacement face à l'Espérance Sportive de Tunis, champion en titre.