Tunisie: Selon les derniers chiffres de l'INS - 75.1% des ménages sont propriétaires de leur logement

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut National de la Statistique (INS) a révélé que 75,1 % des ménages tunisiens sont propriétaires de leur logement, ce qui reflète l'enracinement de la culture de la propriété résidentielle et assure la stabilité familiale.

Selon les données présentées ce lundi lors de la sixième réunion du Comité National du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024, 97,70 % des logements sont raccordés au réseau de la STEG. Cet indicateur témoigne des progrès réalisés dans la généralisation de l'accès aux services de base.

Le recensement a également révélé que le taux de scolarisation pour la tranche d'âge de 6 à 14 ans atteint environ 97,3 %, tandis que 4,5 % des enfants âgés de 6 à 16 ans demeurent hors du milieu scolaire.

Sur le plan technologique, 59,5 % des ménages possèdent une télévision connectée (Smart TV), et 40,4 % des ménages sont connectés au réseau Internet.

