Dakar — Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) va abriter du 2 au 4 décembre prochain, le Forum d'investissement de l'OCI en Afrique, autour du thème "Libérer le potentiel d'investissement de l'Afrique".

Cette rencontre internationale est organisée par le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), en collaboration avec le gouvernement malien, dans le cadre de ses activités visant à renforcer le commerce et l'investissement entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique.

"Ce forum, qui vise à contribuer à la stabilité et à la prospérité de l'Afrique, [va consister] également à mettre en avant les principales opportunités d'investissement, ainsi que les incitations et facilités accordées aux investisseurs des pays membres", rapporte-t-on sur la page officielle dédiée à l'évènement.

Les organisateurs ambitionnent de positionner le continent africain comme une destination d'investissement attractive pour les investisseurs et les opérateurs économiques des autres régions de l'OCI et au-delà.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les enjeux, c'est d'encourager, d'une part, les flux d'investissement entre les pays de l'OCI, de présenter les projets d'investissement des pays africains, de favoriser l'échange d'expériences nationales et régionales et, d'autre part, de contribuer au financement de projets par les institutions financières régionales, renseigne la même source.

Le forum de Bamako servira également de catalyseur pour la concrétisation des intentions d'investissement dans la structuration de projets, stimulant ainsi les investissements dans les chaînes de valeur intra-OCI.