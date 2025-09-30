Le Caire — L'Angola a été réélu vice-président pour l'Afrique australe de l'Association des entreprises africaines du secteur de l'énergie (ASEA) lors de la 59e Assemblée générale de l'organisation, qui s'est tenue samedi dernier au Caire, en Égypte, dans le cadre de son 21e Congrès.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Égypte, transmis à l'ANGOP ce lundi, la réélection de l'Angola pour le mandat 2025-2028 réaffirme l'engagement du pays à renforcer la sécurité et la coopération énergétiques sur le continent, ainsi qu'à valoriser le capital humain et à représenter la communauté lusophone au sein de l'organisation.

Au cours du mandat sortant (2022-2025), l'Angola, représenté par le PRODEL (au nom de RNT et d'ENDE), s'est distingué par la promotion de l'intégration régionale, en mettant l'accent sur l'inclusion des pays lusophones.

Parmi les principales faits de ce dernier mandat figure l'inclusion du portugais comme langue de travail de l'ASEA.

D'autres initiatives ont été développées, notamment la mobilisation et l'adhésion ultérieure à l'ASEA d'autres entreprises de pays de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir EDM (Mozambique), SEGESA (Guinée équatoriale), ELECTRA S.A. (Cap-Vert), EAGB (Guinée-Bissau) et EMAE (São Tomé-et-Principe).

Par ailleurs, une délégation angolaise, conduite par Pedro Afonso, président du conseil d'administration du PRODEL, participe depuis vendredi au Caire à la réunion de l'Association des entreprises d'énergie d'Afrique (ASEA), en préparation du 21e Congrès de l'organisation, qui débute mardi.

L'événement analyse les principaux indicateurs d'une gestion transparente et efficace du secteur dans les pays membres.

Les défis de la transition énergétique - le cas des entreprises d'électricité africaines - et l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'initiative M300, créée pour encourager le développement des infrastructures, de la production, du transport, de la distribution, de la gestion des clients, de la maintenance et de la numérisation des systèmes énergétiques, sont également au coeur des discussions.

La délégation angolaise au forum, qui se déroule jusqu'au 2 octobre, comprend des dirigeants de l'Entreprise nationale de distribution d'électricité (ENDE), du Réseau national de transport (RNT) et de l'Entreprise publique de production d'électricité (PRODEL), ainsi que des auditeurs angolais travaillant pour l'ASEA.

Le Congrès de l'ASEA réunira des dirigeants gouvernementaux, des experts et des décideurs politiques de tout le continent pour discuter des défis structurels du secteur, favoriser les investissements et accélérer la transition énergétique en Afrique. CS/LUZ