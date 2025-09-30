Addis-Abeba — Le ministère de l'Éducation a appelé les chercheurs éthiopiens à jouer un rôle clé dans le développement national en privilégiant des recherches orientées vers la résolution concrète des problèmes.

Lors de l'ouverture du 22e atelier international de recherche à l'université d'Hawassa, organisé en partenariat avec l'Institut de recherche d'Éthiopie de l'université d'Addis-Abeba, le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega, a souligné que les chercheurs étaient essentiels pour transformer le pays et répondre de manière durable aux défis sociétaux.

Il a insisté sur l'importance des ateliers réguliers pour renforcer l'impact scientifique dans la construction nationale, estimant que la tenue de tels événements tous les trois ans était insuffisante et recommandant une fréquence annuelle pour rester en phase avec les avancées mondiales.

Le ministre a également encouragé la production de recommandations politiques fondées sur des données probantes, capables de soutenir le développement national tout en contrant les informations erronées ou les discours négatifs circulant sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, le vice-président de l'université d'Hawassa, Chirotaw Ayele, a précisé que les conclusions de cet atelier constituent des ressources précieuses pour l'élaboration des politiques nationales et offrent de nouvelles opportunités à l'université et à la ville d'Hawassa.

Yohannes Adge, directeur de l'Institut de recherche d'Éthiopie, a rappelé la longue tradition de cet atelier, organisé depuis plus de 60 ans à travers le monde, et son rôle dans le renforcement des échanges scientifiques, des projets collaboratifs et des partenariats universitaires.

Cet atelier de cinq jours réunit des participants nationaux et internationaux, parmi lesquels le vice-administrateur en chef de l'État régional de Sidama, le maire d'Hawassa, des représentants des ambassades d'Allemagne et de France, ainsi que des chercheurs d'universités et d'instituts de recherche de différents continents, favorisant un dialogue scientifique global et la mise en réseau des acteurs de la recherche.