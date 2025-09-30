Ethiopie: Le pays et l'Italie ont conclu un accord de financement supérieur à 4 millions d'euros pour moderniser les hôpitaux de Shire et de Gondar.

29 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Italie ont signé un accord de 4,1 millions d'euros visant à renforcer les services de santé dans les hôpitaux de Shire et Gondar, illustrant ainsi leur partenariat durable en matière de résilience, de relèvement et de développement.

L'accord a été paraphé par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, pour soutenir les infrastructures hospitalières dans les régions du Tigray et d'Amhara.

Le ministre Ahmed Shide a souligné que cet investissement permettra de rétablir des soins de santé essentiels pour plus de 15 millions de personnes et reflète l'engagement de l'Éthiopie à construire un système de santé inclusif et résilient.

Rappelant l'amitié de longue date entre les deux pays, il a souligné que la coopération éthio-italienne s'étend également à l'agriculture, la culture, les énergies renouvelables et l'éducation.

Dans le cadre du nouveau Cadre de coopération éthio-italien, doté de 250 millions d'euros (210 millions de prêts à taux réduit et 40 millions de subventions), les deux pays visent à élargir l'accès aux services essentiels, créer des emplois et soutenir une croissance durable.

Ahmed Shide a également mentionné la collaboration avec l'Italie et des partenaires tels que l'ONUDI pour renforcer la résilience climatique de l'agriculture, notamment dans le secteur du café, confronté aux risques climatiques croissants.

« Grâce à notre engagement auprès du Fonds italien pour le climat, nous souhaitons garantir que le café demeure une source durable de revenus et de fierté pour des millions d'Éthiopiens », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur Agostino Palese a salué le partenariat solide entre les deux pays et réaffirmé l'engagement de l'Italie dans la mise en oeuvre de ce projet.

