Angola: Le pays lance des opportunités commerciales pour les startups spatiales

Luanda — L'Angola présentera des opportunités commerciales aux startups spatiales susceptibles d'aider le gouvernement à étendre l'accès à Internet via ANGOSAT-2 lors de la Semaine mondiale de l'espace, qui se déroule du 4 au 10 octobre, a appris ANGOP ce lundi.

Un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP indique que cet événement, organisé par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), par l'intermédiaire du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), est une initiative visant à mettre en valeur l'impact de l'utilisation des technologies spatiales dans des secteurs stratégiques tels que la finance, les mines, le pétrole et le gaz.

Le document ajoute que cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le GGPEN et l'INAPEM, visant à stimuler l'entrepreneuriat et la création d'emplois en donnant aux jeunes les moyens de créer des startups spatiales.

Selon le document, la participation des startups accélère la mise en oeuvre des cinq piliers de la Stratégie spatiale nationale, à savoir le développement des infrastructures spatiales, le renforcement des capacités et la promotion du secteur, la croissance de l'industrie et des technologies spatiales, la reconnaissance internationale de l'Angola dans le secteur spatial et la création de structures organisationnelles internes pour garantir la réalisation de ces objectifs.

Les activités se dérouleront dans toutes les provinces du pays et comprendront des projections de films et des conférences, des concours éducatifs, des démonstrations pratiques de technologies spatiales, ainsi que des événements dans les écoles et les institutions.

La cérémonie de clôture est prévue le 10 octobre au Centre des sciences de Luanda (CCL), où les startups participantes seront présentées, ainsi que les résultats des démonstrations et les kits de connectivité susceptibles de dynamiser le marché national de l'internet communautaire. HM/CS/LUZ