Le Sénégalais Mamadou Amadou Ly a reçu le prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation. Ses modèles bilingues, nés à Dakar, influencent désormais les politiques éducatives en Afrique de l'Ouest et du Centre.

C'est à Hong Kong, le 29 septembre, que la Fondation du prix Yidan a distingué Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l'ONG Associates in Research and Education for Development (ARED). Le chercheur et praticien sénégalais est récompensé pour ses approches éducatives bilingues qui associent langues nationales et langues officielles afin de renforcer les apprentissages de base.

Fondée à Dakar en 1990, l'ARED a fait de la promotion des langues locales un levier pour améliorer la lecture, l'écriture et le calcul des enfants, qu'ils soient scolarisés ou non. Ses manuels et ressources pédagogiques, disponibles en accès libre, sont déjà utilisés non seulement au Sénégal, mais aussi en Mauritanie et en Gambie. Cette démarche, qui conjugue proximité culturelle et rigueur scientifique, inspire les politiques éducatives de toute la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce prix donnera à l'ARED les moyens d'accélérer son action et de démontrer que l'éducation bilingue, fondée sur la communauté, peut combler les écarts d'apprentissage », a affirmé Mamadou Amadou Ly dans un communiqué reçu ce jour.

La reconnaissance internationale du prix Yidan consacre ainsi une expérience sénégalaise devenue un modèle régional. Dorothy Gordon, présidente du jury, a salué « une approche visionnaire qui contribue à bâtir des systèmes éducatifs plus équitables et inclusifs ».

En tant que partenaire technique du ministère sénégalais de l'Éducation, l'ARED fournit également des données et des recherches appliquées pour renforcer les programmes scolaires nationaux. « La transformation de l'éducation ne peut se faire seule », rappelle Awa Ka Dia, directrice des programmes, soulignant l'importance des collaborations régionales.

Aux côtés de Mamadou Amadou Ly, l'édition 2025 distingue aussi l'Américain Uri Wilensky, primé pour ses recherches en sciences de l'éducation. Chacun des lauréats recevra 30 millions de dollars hongkongais (environ 3,8 millions de dollars américains) pour soutenir et élargir leurs projets. La cérémonie officielle aura lieu le 6 décembre à Hong Kong.