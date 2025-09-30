Tunisie: Ooreedoo IA Summit - Ooreedoo veut booster l'IA au pays

Ooredoo Tunisie a organisé Ooreedoo IA Summit, un événement majeur entièrement dédié à l'intelligence artificielle et à l'innovation. Cette rencontre de haut niveau s'est non seulement articulée autour des avancées de l'IA mais s'est surtout distinguée par sa présentation originale, étant co-animée par Beya, une présentatrice entièrement générée par l'Intelligence Artificielle, servant d'exemple sur la façon dont l'IA peut révolutionner les interactions et le contenu. L'événement a vu la participation de Sofiene Hemissi, Ministre des Télécommunications et des Technologies, Mansour el Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, Aziz Fakhroo Othmane, Directeur du Groupe Ooredoo ainsi que de plusieurs ambassadeurs de pays partenaires.

L'intelligence artificielle a profondément révolutionné tous les aspects de la vie au quotidien, en s'imposant comme un catalyseur de croissance dans plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée. Selon le directeur exécutif d'Ooreedo, l'IA fait désormais partie intégrante du développement et de la croissance économique, constituant un facteur indissociable de l'économie digitale.

"Notre objectif est de connecter les citoyens et les communautés afin de leur permettre de prospérer dans un monde en perpétuel évolution. Nous comptons 160 millions d'abonnés à travers le monde.

Au cours des quatre dernières années, nous avons investi un demi milliard de dollars afin de développer l'infrastructure 4G et 5g et renforcer la connectivité en Tunisie. On ne peut pas parler d'économie digitale sans parler d'IA. Prenons l'exemple des USA, la croissance du pays a augmenté d'un pour cent grâce aux investissements dans l'IA", a relevé le CEO d'Ooreedoo.

En voulant booster le rôle de l'IA dans divers secteurs vitaux et économiques et en exprimant sa volonté d' accompagner le gouvernement tunisien dans sa stratégie nationale en matière d'IA, Ooreedoo cherche à renforcer la position de la Tunisie en tant que leader technologique dans la région.