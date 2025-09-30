Mali: Deux ans de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

29 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Au Mali, le procès de l'ex-Premier ministre, Moussa Mara, s'est ouvert ce lundi 29 septembre. Inculpé et placé sous mandat de dépôt, le 1er août 2025, pour « atteinte au crédit de l'État » et « opposition à l'autorité légitime », Moussa Mara comparaissait, ce lundi, devant le tribunal de lutte contre la cybercriminalité de Bamako.

Emmitouflé dans un boubou traditionnel de couleur blanche, l'ancien Premier ministre, Moussa Mara, est arrivé au tribunal accompagné d'un important dispositif de sécurité. Il était plutôt serein, selon des témoins. Premier dossier sur la table : sa demande de mise en liberté provisoire. La demande a été automatiquement rejetée.

La Cour rentre ensuite dans le fond du dossier. Dans un tweet publié, en juillet 2025, après leur avoir rendu visite, Moussa Mara se disait solidaire à plusieurs personnalités écrouées pour avoir critiqué la junte. « Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaitre », signait-il également dans le même tweet.

Pour son avocat, Me Mountaga Tall, très en verve devant le tribunal, il n'y a aucune infraction. Il fait, devant la Cour, une sortie sur la liberté d'expression et conclut que le tweet incriminé, en réalité, est innocent, avant de plaider en faveur de la relaxe pour son client. Il n'a visiblement pas convaincu le parquet.

Après un réquisitoire implacable, le procureur a requis 24 mois de prison contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Le délibéré est fixé au 27 octobre 2025.

