Congo-Brazzaville: Littérature - Ninos E. Ngouama présente et dédicace son ouvrage « Stratégies de guerre »

Publié aux éditions Luzabusu, le livre de 58 pages préfacé par Calice Mikala-Moutsinga parle des conflits que l'homme rencontre sur terre durant son existence. Il a été présenté et dédicacé par son auteur, le 27 septembre au siège de l'organisation non gouvernementale Perspectives d'avenir, à Brazzaville.

« Stratégies de guerre » de Ninos E. Ngouama contient plusieurs sous-titres tels "Une vie sans excuse", "Comprendre le sens de la guerre ici", "Le rôle du ou de la conjoint(e)", eQue faire quand rien ne marche?", etc., puis une conclusion. Pour lui, si la vie n'était pas un combat, tout le monde aura eu le même niveau, les mêmes opportunités, les mêmes réalisations et les mêmes conditions. Hélas, la différence des classes sociales qui s'impose à tous confirme la vérité de l'adage qui dit « La vie est un combat ».

Le terme « Combat» ici signifie « Guerre », d'après l'auteur. D'où, dit-il; « La vie est une guerre qui nous plonge dans des batailles de tout ordre : les guerres spirituelles, les guerres psychologiques, les guerres de civilisations, les guerres émotionnelles, les guerres sociales, les guerres extérieures, les guerres intérieures, les guerres politiques, les guerres militaires, les guerres civiles, les guerres de conquêtes, les guerres offensives et défensives, les guerres commerciales, les guerres économiques, les guerres technologiques, les guerres géopolitiques, les guerres des capitaux... Je puis déjà vous dire qu'il n'y a pas un seul domaine de la vie où il n'y a pas de combat. Il était là, il est là et il sera encore et encore là ».

Bref, selon Ninos E. Ngouama, ce livre est une opportunité pour donner au lecteur la force nécessaire afin de traverser les océans qui l'effraient et beaucoup d'intelligence pour être le futur champion que le monde attend. Confère Romains 8:19 qui déclare « Aussi la création attend-elle avec un ardent soupire le déploiement socioéconomique et culturel des fils de Dieu ».

Pour le préfacier Calice Mikala-Moutsinga, écrire est, certes, la passion de Ninos E. Ngouama, mais l'engagement pour un monde meilleur et une génération productive sur tous les fronts demeure son ultime détermination. Son livre conduit une fois de plus dans le monde du « tout est possible » et du « rien n'est encore perdu », en mettant un point particulier sur le pouvoir de la stratégie dans la vie courante.

Le préfacier pense que loin des théories, cet ouvrage amorce froidement et sagement les réalités existentielles, suscitant un réveil total et manifeste dans la vie des éternels alarmistes ou fatalistes en procurant un regain d'énergie aux sempiternels engagés, ceux qui depuis toujours considèrent la vie comme une guerre permanente face aux adversaires visibles et invisibles...

« Lire ce livre vous fera immédiatement sortir du statu quo entretenu par des idées défaitistes et un manque de foi notoire. Cet ouvrage que j'ai personnellement lu dans une profonde méditation est une clé de transformation mentale pour des leaders, des managers, des jeunes, des femmes et toutes les personnes qui pensent être au bout de leurs efforts », a souligné Calice Mikala-Moutsinga.

Une vie émaillée de conflits voilés et ouverts

Le livre de Ninos E. Ngouama exhorte aussi sur toute la vie de l'homme sur terre qui est émaillée de conflits voilés et ouverts. Et seuls les mieux avertis prennent toutes les dispositions possibles pour ne pas être des victimes, en mettant en place des stratégies dynamiques et adaptées selon les mouvements et l'évolution de chaque conflit. C'est suite à cette vérité très partagée que l'auteur de cet ouvrage partage avec les lecteurs quelques clés stratégiques incontournables, afin de les sortir de la spirale de la défaite permanente.

En effet, Ninos E Ngouama est heureux de partager avec les lecteurs son expérience sur les différents fronts de la vie, exposant ses déboires et ses succès. Il invite les lecteurs à prendre des décisions courageuses pour célébrer de nombreuses victoires ici et ailleurs. « Je formule le voeu de vous voir désormais capables de préserver vos acquis, de poursuivre vos conquêtes, de transformer vos défis en opportunités, de gagner en puissance, en finance, en force, en relation, en notoriété et en dignité. Ce petit beau livre ne vous quittera plus, car vous êtes des soldats de Dieu lancés dans la vie pour sauver votre honneur, celui de vos familles, de vos structures, surtout celui de votre nation », peut-on lire de l'auteur.

Ninos E Ngouama est devenu une source d'inspiration, de motivation et de courage pour plusieurs personnes de cette génération. Il parcourt le monde aujourd'hui avec un message qui redonne espoir, qui rebâtit la confiance de ceux qui avaient presque tout perdu. Prophète, homme de lettres, entrepreneur, coach pluridisciplinaire, ambassadeur de la paix près des Nations unies, pasteur principal du Centre international Éveil prophétique et président du groupe international Coach enseigne, il est l'auteur de L'urgence de préparer l'église à l'enlèvement, tome 1, un message à l'église du temps moderne, édition 2020 ; Jamais prisonnier d'opinions, édition 2023 ; Eglise, influence ta nation, édition 2023; Ce qu'on ne vous a jamais dit! édition 2023 ; Ninos E. Ngouama, 2025.