Afrique: United Bank for Africa - Un bénéfice net de plus de 126 milliards de FCFA réalisé au 30 juin 2025

La banque panafricaine United Bank for Africa (Uba) Plc, a publié ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 juin 2025, affichant une croissance remarquable dans ses principaux segments d'activité, soutenue par des revenus solides. Selon un communiqué de presse, les états financiers audités publiés à la Bourse nigériane (Nigerian Exchange Limited - NGX) montrent que la banque a enregistré une progression significative de ses revenus bruts et de son bénéfice net, indiquant une solide expansion de son bilan.

À la fin des deux premiers trimestres de l'année -- et malgré un contexte macroéconomique mondial difficile au Nigeria et dans d'autres pays africains où la banque est présente --, explique-t-on, les revenus bruts de Uba ont augmenté de 17,28 %, passant de 1 371 milliards en juin 2024 à 1 608 milliards sur la période examinée.

«Les revenus d'intérêts ont également progressé de 32,89 %, passant de 1 003 milliards en juin de l'année précédente à 1 334 milliards, tandis que le total des actifs a augmenté de 9,71 %, atteignant 33 300 milliards contre 30 300 milliards enregistrés en décembre 2024.

Les dépôts des clients ont eux aussi bondi de 11,9 %, pour s'établir à 27 600 milliards, contre 24 600 milliards à la fin de l'année 2024 », lit-on dans le document.

Les résultats publiés révèlent également que le bénéfice net (après impôts), qui s'élevait à 316,36 milliards en juin 2024, a progressé de 6,06 % pour atteindre 335,53 milliards à la fin du semestre, tandis que le bénéfice avant impôts a légèrement baissé, passant de 401 milliards à 388 milliards sur la période considérée.

Cependant, ajoute la même source, les fonds propres de la banque sont restés solides, enregistrant une hausse de 23 %, passant de 3 410 milliards en décembre 2024 à 4 220 milliards en juin 2025.

Le Directeur général du Groupe et Directeur général exécutif, Oliver Alawuba, a commenté les résultats en soulignant l'engagement de la banque à offrir en permanence de la valeur à long terme à ses actionnaires.

« Les résultats du premier semestre de UBA mettent en évidence la solidité de notre entreprise et la confiance que nos clients continuent de nous accorder. Nous avons enregistré une forte croissance à deux chiffres de nos revenus dans tous nos marchés, avec un bénéfice net de 335 milliards, contre 316 milliards l'année précédente, ce qui témoigne de la résilience de notre modèle économique et du succès de notre stratégie. », a déclaré M. Alawuba.

En évoquant la campagne en cours d'augmentation de capital par émission de droits, le Dg du groupe a rassuré les actionnaires et les investisseurs en affirmant que Uba respecte ses objectifs financiers pour 2025.

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre programme de levée de fonds. La Phase I de notre émission de droits a été menée avec succès, augmentant notre capital de 234,3 milliards et renforçant notre capacité de croissance et d'expansion sur nos marchés. Avec la Phase II actuellement en cours, nous sommes en bonne voie pour satisfaire aux nouvelles exigences de capital d'ici la fin de l'année. », a-t-il dit.

Le Directeur exécutif chargé des Finances et de la Gestion des risques, Ugo Nwaghodoh, a souligné que le groupe a réalisé une forte croissance de ses revenus bruts, atteignant 1 608 milliards, tirés par une hausse de 32,9 % des revenus d'intérêts et une progression de 14,6 % du revenu net d'intérêts.