Afrique de l'Ouest: Bourse - Accentuation de la baisse des trois indices de la BRVM ce lundi 29 septembre 2025.

La baisse des trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée le vendredi 26 septembre 2025, s'est accentuée au terme de la séance de cotation de ce lundi 29 septembre 2025.

La plus forte baisse est enregistrée par l'indice BRVM Prestige avec 0,61% (contre un repli de 0,09% précédemment) à 136,19 points contre 137,03 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a cédé 0,38% (contre une baisse de 0,14% la veille) à 323,48 points contre 324,71 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre la plus petite baisse avec 0,29% (contre un repli de 0,25% le vendredi 26 septembre 2025) à 160,17 points contre 160,64 points la veille.

La baisse des indices, notamment le BRVM Composite, s'est répercutée négativement sur la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a en effet connu une baisse de 47,754 milliards, se situant à 12 471,876 milliards FCFA contre 12 519,630 milliards FCFA le vendredi 26 septembre 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 2,069 milliards, passant de 10 979,511 milliards FCFA la veille à 10 981,580 milliards FCFA ce 29 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée à plus d'un milliard, s'établissant à 1,357 milliard FCFA contre 768,457 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 245 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,31% à 2 395 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,45% à 1 650 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 2,20% à 16 940 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 1,27% à 1 195 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 18 500 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 7,47% à 4 025 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 200 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 2 330 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,95% à 1 345 FCFA).