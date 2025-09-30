Madagascar: Tsiroanomandidy - Une tentative d'attaque de pèlerins fait un mort

30 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Un violent affrontement a opposé avant-hier des bandits lourdement armés aux forces de la gendarmerie lors d'une attaque contre des pèlerins de l'Église de Jésus-Christ de Madagascar (FJKM) à Bemahatazana Tsiroanomandidy. Cinq individus équipés de fusils et de pistolets ont pris pour cible un groupe de fidèles qui allait se rendre à un rassemblement religieux.

Les gendarmes, mobilisés pour sécuriser l'événement, ont rapidement été confrontés à une fusillade nourrie alors qu'ils avaient pris position dans la zone sensible de Maroadabo. L'un des assaillants a été abattu tandis que ses complices ont pris la fuite. Un pistolet de fabrication artisanale ainsi que des munitions ont été retrouvés en sa possession. La traque se poursuit pour retrouver ses comparses.

Récidiviste

Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs avaient tendu une embuscade dans cette zone jugée dangereuse, située à proximité d'un passage obligé. Leur objectif présumé était de dépouiller les pèlerins et de semer la terreur. Alertées par des renseignements préliminaires, les forces de l'ordre avaient renforcé leur dispositif de sécurité. La confrontation était inévitable lorsque les deux camps se sont retrouvés nez à nez.

Le seul bilan humain est celui d'un des malfaiteurs, mortellement touché lors de l'affrontement. L'individu abattu a été formellement identifié. Il s'agirait d'un récidiviste récemment libéré, connu pour divers actes criminels. Des sources locales évoquent son implication dans des attaques à main armée, des vols de bétail et des cambriolages. La gendarmerie a confirmé que ses complices ont pris la fuite et qu'un vaste ratissage est en cours dans les environs pour les localiser.

Le climat de tension persiste dans la commune de Bemahatazana où les habitants expriment leur inquiétude face à la recrudescence d'attaques armées qui ciblent les usagers des axes routiers des campagnes. Les autorités locales ont appelé à la vigilance et au renforcement de la coopération entre la population et les forces de sécurité.

