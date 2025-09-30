Madagascar: Taekwondo/Open d'Ylio Belgique - Nicolas Ragonz décroche l'or en équipe

L'expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa dit Ragonz, et son club de taekwondo de Basse-Goulaine ont brillé à l'Open d'Ylio, à Aarschot en Belgique, ce week-end. Après sa médaille d'or aux Jeux des Îles de l'océan Indien en 2023, Nicolas Ragonz a remporté dimanche la médaille d'or par équipe en poomsae à l'Open Belgique.

« Le niveau est élevé et le tournoi, qui a vu la participation de champions d'Europe, a été bien organisé... Après la médaille d'or des Jeux des Îles, il y a deux ans, je suis content de ma prestation. J'ai participé en poomsae par équipe, en individuel, ainsi qu'en "family". Pour commencer la saison, je trouve que ce n'est pas mal », mentionne Nicolas Randriamiandrisoa.

Quatre pays étaient représentés : l'Espagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique. Le club de Ragonz a engrangé un bon nombre de médailles au cours de cet Open international.

Samedi, deux de ses jeunes combattants ont décroché des médailles en kyorugi (combat) : une médaille d'or remportée par Miley (-44 kg) et une d'argent par Richard (-84 kg). La fille de Ragonz, Jessica, a également arraché la médaille de bronze en poomsae.