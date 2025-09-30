Madagascar: Basketball/Africa Cup 3X3 - La préparation suit son cours

Le Palais des Sports de Mahamasina accueillera, du 5 au 7 décembre, l'Africa Cup 2025 de basketball 3x3. Champions d'Afrique en titre chez les hommes et chez les dames, les Ankoay entendent rééditer leur exploit devant leur public.

C'est une compétition importante du calendrier continental, à la suite de l'édition 2024. L'événement, confirmé par la FIBA et inscrit dans son calendrier 2025, réunira quatorze sélections masculines et dix féminines, venues de toutes les régions d'Afrique, sauf changement de dernière minute.

Pour les Ankoay qui ont marqué l'histoire en 2024 avec un doublé continental à domicile, l'enjeu est immense : défendre leurs titres et, pourquoi pas, écrire une nouvelle page de leur légende, encore une fois devant leur public.

Les hommes, déjà sacrés en 2022 au Caire puis en 2024 à Antananarivo, rêvent d'un troisième sacre consécutif- une performance encore jamais réalisée sur le continent. Quant aux dames, elles tenteront de confirmer leur première couronne obtenue l'an passé devant un public en liesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un climat particulier

Mais la mission s'annonce ardue. Les adversaires ne manqueront pas d'ambition : l'Algérie, l'Égypte, le Botswana ou le Bénin chez les hommes, l'Ouganda, l'Égypte et le Bénin chez les dames, figurent parmi les principaux challengers.

À la tête de la Fédération Malagasy de Basketball (FMBB), Jean Michel Ramaroson se veut confiant malgré le climat particulier qui prévaut encore à Antananarivo.

« À l'heure où nous nous parlons, il n'y a aucun changement concernant les dates prévues. La préparation suit son cours normal et chaque responsable travaille d'arrache-pied dans son domaine respectif. La FIBA et FIBA Afrique ont déjà mis en place toutes les stratégies pour la réussite de l'événement », précise le président de la FMBB.

Même si plusieurs événements sportifs ont été annulés ou reportés récemment, la FMBB poursuit activement les préparatifs et reste convaincue que, dans deux mois, l'Africa Cup se déroulera dans de bonnes conditions.

« Évoluer à domicile est toujours un avantage car le soutien de leur public est une motivation supplémentaire pour les joueurs malgaches. L'État doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'Africa Cup soit une fête du basketball et une vitrine pour le pays hôte », confie un supporteur des deux équipes nationales malgaches.

Pour Madagascar, l'Africa Cup 2025 représente plus qu'un simple tournoi : c'est une opportunité de réaffirmer son rang de puissance montante du basketball africain. Si les Ankoay parviennent à conserver leurs deux titres, ce rendez-vous restera comme celui de la confirmation, dans une discipline où la Grande île rêve déjà d'être une référence.