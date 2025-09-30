Madagascar: Littérature - L'Édition Karné décroche un sacre africain

L'Édition Karné vient de décrocher le Prix de l'édition jeunesse africaine 2025. Une consécration qui met en lumière la richesse de la culture malgache auprès des jeunes lecteurs francophones.

C'est une fierté nationale qui franchit les frontières. Le jury a retenu l'oeuvre malgache parmi plus de 150 titres francophones en compétition. Onze seulement avaient été présélectionnés pour être soumis à des établissements scolaires kényans. C'est finalement Il faut vaincre Trimobe qui a su séduire à la fois les jurés et les jeunes lecteurs. « L'histoire, la culture malgache, la force du texte et la qualité des illustrations ont beaucoup compté dans cette victoire », souligne la responsable de L'Édition Karné.

Une légende revisitée

Inspiré du conte traditionnel de Trimobe, géant redouté du folklore malgache, le roman en propose une adaptation contemporaine destinée aux adolescents. Plus qu'une réécriture, l'ouvrage invite à réfléchir, à questionner et à se confronter à la réalité à travers une légende revisitée. « Nous sommes heureux de constater que Trimobe trouve encore un écho et que son histoire mérite d'être transmise », poursuit la responsable.

L'équipe de la maison d'édition dédie ce prix à la jeunesse malgache. « Nous dédions ce prix aux enfants de Madagascar, pour qui nous continuons de créer des livres qui nourrissent leur imagination, renforcent leur éducation et encouragent l'audace. Nous sommes fiers d'une jeunesse actrice du changement et porteuse d'avenir », ajoute-t-elle.

La cérémonie de remise du prix s'est tenue mercredi à Nairobi, mais l'annonce officielle n'a été faite qu'hier, en signe de respect après les événements marqués par la destruction d'ouvrages à Antananarivo, notamment au Tana Water Front et au Leader Price.

Ce sacre conforte Madagascar dans sa place sur la scène littéraire africaine et illustre l'ambition de L'Édition Karné : porter haut la voix de la culture malgache à travers des oeuvres jeunesse engagées, accessibles et universelles.