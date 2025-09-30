Madagascar: Portrait - Anjara Rakotozafiarison, une virtuose de la guitare

De l'harmonica à la guitare, le jeune virtuose s'impose sur la scène jazz et rock en portant haut les couleurs de la Grande Île.

Il suffit d'un accord pour comprendre que la guitare est bien plus qu'un instrument pour Anjara Rakotozafiarison : c'est une voix, une âme, un langage. À seulement 29 ans, ce musicien malgache né le 22 septembre 1995 a su imposer son style unique, qui mêle blues, jazz, rock et musiques traditionnelles, au point de devenir l'un des guitaristes les plus sollicités de la scène locale.

À 13 ans, Anjara découvre la musique grâce à ses frères. Après un bref passage à l'harmonica, il tombe sous le charme de la guitare. « Un jour, je me suis réveillé et j'ai dit à mon frère : je vais me mettre à la guitare », se souvient-il. Armé d'une vieille guitare paternelle, il s'enferme des heures durant pour apprendre seul, inspiré par les maîtres du blues B.B. King et Eric Clapton. Cette détermination acharnée deviendra sa signature.

En 2013, sa curiosité le mène vers le jazz, à travers les ateliers de formation du tremplin Madajazzcar. Deux ans plus tard, il intègre le jazz club de l'Alliance française et rencontre Désiré Razafindrazaka, qui l'invite à une tournée régionale. C'est le début d'une carrière professionnelle marquée par des collaborations prestigieuses et des passages remarqués dans de grands festivals comme Madajazzcar, Jazz @Tohatohabato ou encore Rencontres du Film Court.

Tournant

Le tournant arrive en mars 2018 lorsqu'il remporte le concours La Grande Île Guitare Talents, et décroche une Fender Stratocaster Jimi Hendrix Signature et une tournée nationale. Cette victoire propulse Anjara sous les projecteurs et lui ouvre les portes des plus grands artistes malgaches, d'Olombelo Ricky à Edgard Ravahatra, en passant par Thierra Kougar et le groupe Da Hop. Son jeu éclectique lui permet d'explorer le jazz, le hard rock, la soul, l'électro et même les sonorités traditionnelles malgaches.

Fort de cette notoriété, Anjara fonde ATM Projekt, un power trio de rock fusion avec Tonny Mahefa (basse) et Miora Rabarisoa (batterie). Ensemble, ils puisent dans le rock, le jazz et les musiques latines tout en préparant leur premier album. Parallèlement, Anjara multiplie les master class, compose pour d'autres artistes et développe un projet solo en One Man Band, tout en étant le guitariste principal du chanteur Bolo.

Pour Anjara, la musique est un moyen de transmettre des messages sans paroles : « Mon envie de transmettre des messages en utilisant uniquement des notes donne une particularité à mon jeu ». Sa vision de la vie est tout aussi lucide : « Rien n'est acquis dans ce bas monde. Je fais de mon mieux pour ce qui dépend de moi ». Concernant la situation actuelle à Madagascar, il salue l'éveil de la jeunesse face à la corruption et appelle à une prise de conscience collective.

Avec une guitare comme prolongement de son âme, Anjara Rakotozafiarison continue de tracer sa route, entre virtuosité, engagement et soif de création. Son futur album solo s'annonce comme une nouvelle étape d'un parcours déjà exemplaire.