Madagascar: Manifestations - Les attroupements dispersés dans chaque quartier

30 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Les forces de l'ordre ont procédé, hier, à la dispersion des attroupements dans plusieurs quartiers de la capitale. C'était le quatrième jour de manifestations contre les délestages. Dès l'après-midi, gendarmes, policiers et militaires, équipés de véhicules blindés, ont déployé un important dispositif pour reprendre le contrôle des rues encombrées par des barrages de pneus enflammés.

Les rassemblements, observés d'abord sur la route d'Ankatso-Tsiadana, se sont étendus aux quartiers d'Ambohipo, Ambolokandrina, Ankadifotsy et d'autres zones densément peuplées. Les manifestants, exaspérés par les coupures d'électricité et d'eau répétées, ont dressé des barrages à travers les chaussées, attirant l'attention sur leurs revendications socio-politiques.

Les forces de l'ordre les ont pourchassés jusque dans les labyrinthes des quartiers. Elles ont dégagé les obstacles et dispersé les foules. Cette mobilisation survient après une journée de repos dimanche, où les mouvements avaient été suspendus temporairement.

Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué quant aux interpellations ou victimes.

