Madagascar: Festival des OEufs - Njakatiana et Mahaleo à Antanetibe Mahazaza

30 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le rendez-vous festif et gourmand d'Antanetibe Mahazaza revient pour sa quatrième édition. Du 10 au 12 octobre, le terrain Mahazaza vibrera au rythme des spectacles, animations et conférences organisés dans le cadre du Festival des OEufs.

Cette année, deux figures majeures de la scène musicale malgache, Njakatiana, déjà présent lors de la première édition, et Mahaleo sy ny taranany, offriront des concerts familiaux autour de leurs titres emblématiques. Un programme artistique qui viendra enrichir un événement déjà bien ancré dans la vie de la commune.

Antanetibe Mahazaza, située dans le district d'Ambohidratrimo, est reconnue comme l'un des principaux pourvoyeurs d'oeufs du pays. La commune fournit près de 40 % des besoins de Madagascar. Ce festival a pour objectif de soutenir la filière avicole, de valoriser les acteurs locaux et de sensibiliser le public à la consommation d'oeufs comme aliment complet et nutritif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des spectacles, le festival propose un carnaval, des stands de restauration et de découverte de l'élevage et de l'agriculture, mais aussi des conférences et un concours destiné aux futurs éleveurs. Les jeunes de la commune auront ainsi l'occasion de briller à travers des défilés, des épreuves de connaissances générales et des exercices d'art oratoire. Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'oeuf, ce festival est devenu un rendez-vous annuel incontournable. Il conjugue culture, gastronomie et développement rural.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.