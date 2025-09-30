Madagascar: Festival des OEufs - Njakatiana et Mahaleo à Antanetibe Mahazaza

Le rendez-vous festif et gourmand d'Antanetibe Mahazaza revient pour sa quatrième édition. Du 10 au 12 octobre, le terrain Mahazaza vibrera au rythme des spectacles, animations et conférences organisés dans le cadre du Festival des OEufs.

Cette année, deux figures majeures de la scène musicale malgache, Njakatiana, déjà présent lors de la première édition, et Mahaleo sy ny taranany, offriront des concerts familiaux autour de leurs titres emblématiques. Un programme artistique qui viendra enrichir un événement déjà bien ancré dans la vie de la commune.

Antanetibe Mahazaza, située dans le district d'Ambohidratrimo, est reconnue comme l'un des principaux pourvoyeurs d'oeufs du pays. La commune fournit près de 40 % des besoins de Madagascar. Ce festival a pour objectif de soutenir la filière avicole, de valoriser les acteurs locaux et de sensibiliser le public à la consommation d'oeufs comme aliment complet et nutritif.

Au-delà des spectacles, le festival propose un carnaval, des stands de restauration et de découverte de l'élevage et de l'agriculture, mais aussi des conférences et un concours destiné aux futurs éleveurs. Les jeunes de la commune auront ainsi l'occasion de briller à travers des défilés, des épreuves de connaissances générales et des exercices d'art oratoire. Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'oeuf, ce festival est devenu un rendez-vous annuel incontournable. Il conjugue culture, gastronomie et développement rural.