Madagascar: Mahajanga - Les activités scolaires suspendues deux jours

Le Centre régional de commandement opérationnel dirigé par le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, a fait une déclaration dimanche soir, face à la situation qui prévaut à Mahajanga. Cela fait trois jours que les élèves ne vont pas en classe à Mahajanga. La Direction régionale des écoles catholiques a également pris la décision de suspendre les cours dans les établissements scolaires hier et aujourd'hui.

De même, le collège français Françoise Dolto à Ambondrona a décidé de fermer ses portes depuis vendredi, en raison de la manifestation des étudiants de l'université de Mahajanga, qui s'est déroulée hier. Les manifestants avaient prévu de sortir du campus pour faire entendre leurs revendications et le collège se trouve à proximité de l'université.

Le préfet de Mahajanga a dressé un bref bilan de la situation. « Après une série de casses dans la ville, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et font l'objet d'une enquête. Elles ont été prises en flagrant délit vendredi. Nous invitons la population à ne pas se laisser entraîner dans ces actes de pillage. En cas d'urgence, le numéro vert 935 est disponible. Le couvre-feu est maintenu de 20 heures à 4h30, et nous appelons à son strict respect.

Nous avons décidé de suspendre les activités pédagogiques et scolaires, compte tenu des manifestations étudiantes à travers tout Madagascar. Par ailleurs, nous invitons ceux qui ont participé aux vols et pillages à restituer au plus vite les objets et articles dérobés. Tôt ou tard, nous les retrouverons. Nous les récupérerons, et nous ne plaisantons pas avec la loi. Il vaut mieux les rendre immédiatement, avant que nous venions les chercher chez vous », avertit le préfet.

Au bilan du « vendredi noir », plusieurs magasins et commerces, notamment autour de Mahabibo, ont été pillés et dévastés par des centaines de vandales. Une dizaine d'opérateurs économiques ont été victimes de ces cambriolages violents.

Parmi les plus lourds préjudices figurent le saccage des magasins de stockage de riz, de boissons, de sucre, ainsi que d'articles vestimentaires de marque, de motos, d'appareils électroménagers, de nombreux objets de valeur, d'argent liquide et de téléphones neufs.