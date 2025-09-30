Ile Maurice: 1 120 repas perdus chaque minute - Agir avant qu'il ne soit trop tard

Chaque année, des milliers de kilos de nourriture consommable sont jetés. Derrière ces chiffres se cache une réalité sociale et environnementale préoccupante. Le moment pour FoodWise de tirer la sonnette d'alarme en cette Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. «Le gaspillage alimentaire est une réalité à Maurice et ce, depuis bien plus de dix ans. Depuis nos débuts en 2018, nos chiffres ne cessent d'augmenter en termes de kilos collectés», souligne Lotilde Charpy, General Manager de l'organisation non gouvernementale (ONG).

Constat

Selon les dernières données, 279 kilos de nourriture sont jetés chaque minute. Cela représente environ 1 120 repas perdus par minute. À Mare-Chicose, 27 % des déchets sont d'origine alimentaire.

Cependant, FoodWise constate que les jeunes générations gaspillent moins grâce à de nouvelles habitudes: «Acheter moins mais mieux, trier et pratiquer le compostage.» Les produits les plus touchés sont les fruits et les légumes, dont la durée de conservation est courte, et les produits laitiers. Les conserves et autres produits secs sont moins gaspillés car ils se conservent plus longtemps.

Le gaspillage alimentaire a un impact direct sur la sécurité alimentaire. «14,6 % des enfants de cinq à 11 ans sont en sous-poids. Quand on sait que 279 kg de nourriture consommable sont jetés toutes les minutes, on ne peut pas ne rien faire.»

Les familles nombreuses, les foyers monoparentaux et les retraités sont particulièrement touchés par cette perte de ressources. Sur le plan environnemental, le gaspillage alimentaire est un facteur majeur. Il représente entre 8 et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon une étude, un quart de l'eau douce utilisée pour produire la nourriture mondiale est perdu à cause des pertes et du gaspillage. «Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur au monde.»

Ce qui est déjà fait

FoodWise collabore avec plus de 300 partenaires dans l'agroalimentaire, l'hôtellerie, les supermarchés et les restaurants. L'ONG récupère les surplus alimentaires et les redistribue à plus de 200 associations. Depuis 2018, plus de 1,7 million de kilos ont été sauvés et redistribués.

Les donations peuvent être ponctuelles ou régulières. Dans le secteur hôtelier, certains acteurs fournissent leurs surplus de manière continue. FoodWise souligne que tous les secteurs devraient s'impliquer davantage. «Le gaspillage touche tout le monde, quel que soit le type d'industrie.»

FoodWise mène également des actions de sensibilisation dans les écoles et les entreprises. Le programme MEAL et le School Programme visent à transmettre les bonnes pratiques aux plus jeunes. L'organisation promeut aussi le Pact on Date Labels, permettant de redistribuer des produits jusqu'à deux semaines après la date de Best Before.

Ce qu'on peut faire

Lotilde Charpy insiste sur la possibilité de changer la situation : «Il est toujours temps d'inverser la tendance. Par un effort collectif et sur la durée, le gaspillage alimentaire pourrait devenir un lointain souvenir.» Elle ajoute que la solidarité et la diffusion des connaissances sont essentielles pour un changement durable.

C'est clair: chaque citoyen a un rôle à jouer. «Le changement est individuel et collectif. L'un ne marche pas sans l'autre. Il est essentiel de réfléchir à ce que nous laisserons derrière nous : quel environnement et quelle planète hériteront les générations futures ? Nous avons le devoir d'agir dès aujourd'hui pour demain.»

Réduire le gaspillage

Les gestes individuels à adopter

Dresser une liste de courses et acheter uniquement ce qui sera consommé. Bien conserver les aliments dans des bocaux ou avec la congélation. Ranger intelligemment dans le réfrigérateur et placer les aliments à consommer en priorité devant. Exploiter toutes les parties des fruits et des légumes. Par exemple, transformer les pelures en chips.