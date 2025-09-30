Congo-Kinshasa: Une ONG appelle à un audit du Fonds minier pour les générations futures

Où va l'argent du Fonds minier pour les générations futures ? Créé pour garantir « l'après-mine » en RDC, ce fonds a pour mission de constituer des richesses au bénéfice des générations à venir. La loi est claire : en aucun cas, son argent ne peut financer d'autres fonds ni servir à garantir des projets hors de son mandat. Pourtant, l'ONG African Resource Watch s'interroge. Dans un rapport publié lundi 29 septembre, elle examine les millions de dollars collectés, les projets financés et les initiateurs de ces dépenses. Elle appelle à un audit.

En RDC, le Fonds minier pour les générations futures - le Fomin - est dans le viseur de l'ONG Afrewatch. D'après un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Fomin a collecté au moins 460 millions de dollars. Cet argent vient de la part de 10% de la redevance minière.

Le premier problème est lié à la transparence. Les rapports du fonds ne sont pas publiés sur son site, alors qu'un décret de 2023 l'exige. Le deuxième problème concerne l'utilisation de ces fonds. Afrewatch cite par exemple les 100 millions de dollars utilisés pour financer le barrage hydroélectrique de Katende, au Kasaï, une décision du Conseil des ministres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Fomin rejette toute accusation de détournement. Son directeur, Faustin Biringanine, assure que chaque décaissement se fait avec l'autorisation du gouvernement et que toutes les opérations sont retraçables.

Afrewatch demande à la Cour des comptes d'auditer les comptes du Fomin

Mais le climat a parfois été tendu autour de cette institution. Son directeur a été suspendu et même incarcéré dix jours l'an dernier. Libéré et réhabilité, il affirme que cette arrestation visait à permettre des manipulations financières.

Aujourd'hui, Afrewatch demande à la Cour des comptes d'auditer les comptes du Fomin de 2018 à ce jour.