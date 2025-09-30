Cote d'Ivoire: Cinéma - La «Demon Slayer mania» touche aussi le pays

C'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais. Le film d'animation Demon Slayer : La Forteresse infinie a amassé plus de 600 millions de dollars de recettes au niveau mondial. Un phénomène jusque dans les salles obscures de Côte d'Ivoire, où la suite des aventures des tueurs de démons a déjà rassemblé plusieurs milliers de spectateurs en à peine deux week-ends d'exploitation dans les cinq salles d'Abidjan. Reportage au cinéma Majestic Sococé qui affiche complet.

« Demon Slayer ! deux tickets adultes », demande un spectateur, au guichet du Majestic Sococé d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. La file d'attente s'étire jusque dans la rue. Popcorn à la main, Steven trépigne. Le lycéen n'aurait manqué Demon Slayer pour rien au monde. « Demon Slayer, c'est le cinéma absolu, lance-t-il. Les graphismes, les combats : c'est ça qui m'a convaincu d'aller voir le film au cinéma ».

Demon Slayer raconte la tragédie de Tanjiro. L'adolescent doit affronter Muzan, le roi des démons, pour sauver sa soeur, Nezuko, elle-même devenue un démon.

L'histoire captive Julie, la trentaine, qui est venue voir le film en solo. « Le fait de se battre pour sa petite soeur, ça me plaît bien, souligne-t-elle. C'est pour ça que je suis venu regarder ».

« Une religion »

Du spectacle et de l'émotion : la formule universelle a fidélisé le public abidjanais. Près de 6 000 entrées ont été enregistrées dans tout le pays. Parmi les spectateurs, les plus jeunes disent avoir grandi avec la série animée, diffusée depuis 2019. Mais plutôt que de regarder une version piratée du long-métrage sur leurs smartphones, ou se faire « spoiler » le scénario sur les réseaux sociaux, ces jeunes Ivoiriens assurent préférer se rendre en salle de cinéma.

Serge Dally s'en frotte les mains : ce passionné tient la boutique Otaku d'Afrique, et vend des kimonos et des baskets à l'effigie des personnages de Demon Slayer, jusque dans les files d'attente avant les projections. « Ça a été une aubaine pour notre boutique, parce que beaucoup de gens voulaient aller voir le film déguisé, explique-t-il. Ça nous a permis de faire des ventes ».

Juste devant le cinéma, un jeune a la tête baissée : Arthur n'a pas pu avoir l'une des 180 places en vente pour la séance du soir. Pour lui, Demon Slayer, c'est « une religion ». « Ça fait pratiquement un an que j'attends la sortie. Je ne peux pas me permettre de rater ça, pas maintenant », lâche-t-il.

Demon Slayer devrait encore rester à l'affiche quelques semaines à Abidjan. La Forteresse Infinie n'est que le premier film d'une trilogie censée conclure la saga culte.

«Les gens ont été biberonnés aux séries japonaises qu'on peut voir en Afrique» Le succès de Demon Slayer en Côte d'Ivoire n'est en fait pas surprenant pour le bibliothécaire Christophe Cassiau Haurie. Pour ce spécialiste de la bande dessinée africaine, également directeur de la collection L'Harmattan BD, c'est un résultat visible de plusieurs années de soft power japonais sur le continent, à travers les mangas, les jeux vidéo, et donc, les séries et les films d'animation. « Demon Slayer, je ne savais pas par avance que ça allait avoir du succès. Mais ce succès est tout à fait logique : le Japon en particulier mène une offensive importante dans le domaine culturel depuis 10-15 ans. Il y a des concours de mangas qui ont lieu chaque année. Les gens ont été biberonnés aux séries japonaises qu'on peut voir en Afrique. Tout cela crée une attente. On peut quand même constater que les produits culturels japonais fascinent, servent de modèle. Si on prend l'exemple de la BD, dans le cadre de ma maison d'édition L'Harmattan BD créée il y a 15 ans, maintenant, quatre projets sur cinq qui sont proposés, c'est du manga par exemple. Et en matière de production animée, de ce que je peux voir, on est clairement passé sur un mode d'influence japonaise extrêmement forte. »