Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 septembre 2025

revue de presse

Madagascar : Andry Rajoelina dissout le gouvernement Christian Ntsay

Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre, soit par la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste. C’est ce que stipule l’article 54, alinéa 2 de la Constitution de la Quatrième République.

Sous la pression de la rue, le chef de l’État a annoncé hier la dissolution du Gouvernement Christian Ntsay. En effet, après cinq jours de tensions causées par les manifestations initiées par les jeunes membres du mouvement Gen Z, le Président s’est dit à l’écoute et a dit prendre en compte leurs revendications. Le chef de l’État a présenté ses excuses auprès du peuple malgache pour l’échec du gouvernement. ( Source : Midi-madagasikara )

Nigeria : Grève au sein de la méga-raffinerie Dangote

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au Nigeria, un mouvement de grève a débuté, ce lundi 29 septembre, qui touche notamment les agences publiques du secteur pétrolier, à l’appel de l’Association des cadres du pétrole et du gaz au Nigeria (Pengassan). Le syndicat est engagé dans un bras de fer avec le milliardaire Aliko Dangote, accusé d’avoir licencié des centaines de travailleurs affiliés à Pengassan, employés au sein de sa méga-raffinerie située en périphérie de Lagos. ( Source : RFI )

Mali : 2 ans de prison requis contre l’ancien Premier ministre Moussa Mara

Au Mali, le procès de l’ancien Premier ministre Moussa Mara s’est ouvert ce lundi 29 septembre à Bamako. Poursuivi pour « atteinte à la crédibilité de l’État et opposition à l’autorité légitime », il est accusé d’avoir exprimé sur les réseaux sociaux son soutien à des prisonniers politiques.

Moussa Mara a comparu devant le tribunal de lutte contre la cybercriminalité de Bamako. L’ancien chef du gouvernement, en fonction entre 2014 et 2015, est poursuivi pour des messages jugés attentatoires à la crédibilité de l’État et contraires à l’autorité légitime, après avoir exprimé sa solidarité envers des prisonniers politiques. ( Source : Africanews )

RDC : La justice militaire attendue sur le sort de Joseph Kabila

La Haute Cour militaire de Kinshasa doit rendre ce mardi son verdict dans le procès de l’ex-président Joseph Kabila, poursuivi pour trahison et crimes de guerre. La Haute Cour militaire de Kinshasa rendra son verdict ce mardi 30 septembre concernant l’ancien président congolais Joseph Kabila, selon Radio Okapi.

Le prononcé du jugement, initialement fixé au 12 septembre, avait été différé suite à une demande des parties civiles la République démocratique du Congo et les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qui souhaitaient la reprise des débats. ( Source : Apanews )

L’Algérie lance son premier sukuk souverain en novembre 2025 réservé aux Algériens

L’Algérie s’apprête à lancer début novembre son premier sukuk souverain, d’une valeur de 296,65 milliards de dinars (environ 2,3 milliards de dollars). Cette émission s’inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement du pays et marque son entrée dans l’univers de la finance islamique internationale.

Le ministère des Finances algérien a officialisé le lancement de cette opération inédite qui débutera le 2 novembre 2025 et s’étendra sur une période de deux mois. Cette émission, structurée selon le modèle de l’ijara (location), repose sur un portefeuille d’actifs immobiliers appartenant à l’État, évalués et certifiés par la Caisse nationale pour le développement. ( Source : Afrik.Com )

RCA : Le président convoque les électeurs pour les élections du 28 décembre 2025

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a signé lundi un décret convoquant le corps électoral pour le premier tour des élections présidentielle, législatives, régionales et municipales du pays, prévues pour le 28 décembre 2025.

Selon ce document diffusé sur les ondes de la radio nationale, la campagne électorale s’ouvrira le 13 décembre à 6H00 et prendra fin le 26 décembre à minuit. Les scrutins se dérouleront sans interruption le 28 décembre de 6H00 à 18H00. ( Source : Tchadinfos )

Afrique : L'AGOA sur le point de disparaître

Ce partenariat commercial inédit entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne, lancé en 2000 sous le président Bill Clinton, a longtemps été présenté comme un soubassement solide des relations économiques entre les petites et moyennes entreprises africaines et le grand marché américain. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait bien tout remettre en question.

Après avoir ciblé et démantelé d’autres initiatives d’aide au développement comme l’USAID, réduit au silence la chaîne de radio et de télévision internationale publique Voice of America, le président américain vise désormais l’AGOA. Or cet accord commercial permet aux pays africains éligibles d'exporter des produits vers les États-Unis sans payer de taxes. ( Source : Deutsche Welle )

Transferts de fonds - Un levier stratégique pour le développement de la Tunisie

Le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a clôturé, le jeudi 25 septembre à Tunis, un atelier régional consacré aux transferts de fonds des Tunisiens résidant à l’étranger et à leur potentiel en tant que levier d’investissement et de financement du développement.

Organisé en partenariat avec le ministère tunisien de l’Économie et de la Planification, l’atelier a permis d’évaluer la capacité des transferts de la diaspora à contribuer durablement à l’économie nationale, dans le cadre du Plan de développement quinquennal 2026-2030. ( Source : allAfrica )

L'Angolaise Linara Costa, première arbitre africaine d'IMMAF

L'Angolaise Linara Costa est devenue ce week-end la première femme africaine à obtenir la licence internationale d'arbitre d'arts martiaux mixtes (MMA), décernée par la Fédération internationale d'arts martiaux mixtes (IMMAF).

Cette distinction a été officialisée lors des Championnats du monde qui se déroulent à Tbilissi, en Géorgie, avec la participation de plusieurs pays, dont l'Angola.

Grâce à cette distinction, l'Angola compte désormais deux arbitres internationaux reconnus par l'IMMAF, à savoir Linara Costa et Jair Yoba. L'Angola devient ainsi le premier pays en Afrique à obtenir cette distinction dans l'arbitrage international. Ce lundi, les équipes nationales senior et junior se sont qualifiées pour les demi-finales des Championnats du monde. ( Source : Angop )

Lancement de la campagne présidentielle en Ouganda avant les élections générales de janvier 2026

La campagne présidentielle ougandaise a officiellement débuté lundi, à l’approche d’un scrutin qui promet d’opposer le président sortant Yoweri Museveni à son principal rival, Bobi Wine, comme en 2021.

La commission électorale du pays a publié un calendrier de campagne officiel permettant aux huit candidats à la présidentielle d’organiser leurs meetings à travers le pays tout en évitant les conflits de lieu. La semaine dernière, la commission a autorisé le président Museveni et Bobi Wine à se présenter. ( Source : Qiraat Africa )