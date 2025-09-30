La Namibie a déployé dimanche 500 militaires pour lutter contre un incendie qui a déjà ravagé plus d'un tiers du parc national d'Etosha, l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique, ont déclaré les autorités. Situé dans le nord de ce pays en grande partie désertique, le parc abrite 114 espèces de mammifères, notamment le rhinocéros noir, une espèce en danger critique d'extinction. Si le feu était en bonne partie sous contrôle, les dégâts semblent importants.

Dans le parc d'Etosha, dans le nord de la Namibie, faute de ressources en eau et de canadair, ce sont les habitants, aidés par des policiers et des militaires qui tentaient de venir à bout des flammes, en les recouvrant de terre. L'incendie s'est déclaré le 22 septembre et s'est rapidement étendu, à la faveur de deux évènements climatiques : une saison des pluies exceptionnelle la saison passée qui a favorisé la croissance de la végétation, et des vents forts qui ont attisé les flammes une fois la savane asséchée.

Selon le ministère de l'Environnement, l'incendie a déjà causé d'importants dégâts écologiques, détruisant environ 30% des pâturages du parc. Au moins neuf antilopes auraient péri dans l'incendie, mais le bilan des pertes animales n'est pas encore définitif. Selon la présidence, le feu était sous contrôle ce dimanche 28 septembre, sauf dans la région d'Omusati, près de la frontière avec l'Angola.

L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée, mais les orages dans la région ou la production de charbon de bois pourraient en être la cause. Ces dernières années, le Parc national d'Etosha a été régulièrement frappé par des orages et des incendies menaçant la faune exceptionnelle de cette vaste réserve animalière.

