Madagascar: Restauration de microbassins - Une vaste campagne en vue pour la région Boeny

La région Boeny s'apprête à reverdir sous l'impulsion d'un projet alliant écologie et développement local. Entre urgence environnementale et espoir communautaire, la restauration des paysages devient un levier de changement.

Une nouvelle étape s'ouvre pour la région Boeny avec le lancement d'une ambitieuse initiative de restauration des paysages et des forêts. La FAO, en partenariat avec le gouvernement allemand, engage un programme d'envergure visant à réhabiliter les écosystèmes dégradés tout en soutenant les communautés locales.

Selon les informations, cette action s'inscrit dans le cadre de l'initiative continentale AFR100, qui promeut la restauration de terres en Afrique. C'est dans ce contexte que la FAO lance un appel à partenariat pour accompagner les acteurs locaux dans la mise en oeuvre d'actions de restauration dans 21 micro bassins versants de Boeny.

Ces zones, situées notamment dans les districts de Marovoay et d'Andranofasika, couvrent une superficie totale de plus de 7 500 hectares. Elles abritent des écosystèmes riches mais fragiles, en lien direct avec les aires protégées d'Ankarafantsika et de Bombetoka-Belemboka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Améliorer les ressources

D'après les données de la FAO, l'objectif est de restaurer au moins 7 000 hectares de terres et de forêts dégradées tout en générant des opportunités économiques pour les populations locales, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. Ces actions visent à améliorer durablement les ressources naturelles - eau, sol, biodiversité - tout en renforçant la résilience socioéconomique des communautés riveraines.

Le programme repose sur une approche intégrée, combinant accompagnement technique, formation sur le terrain et élaboration de plans de gestion durable. Il entend également renforcer les compétences locales, en favorisant l'autonomisation des communautés, des organisations de producteurs et des petites entreprises engagées dans la gestion des ressources naturelles.

Appel à proposition

Au coeur de cette initiative se trouve la volonté de concilier la protection de l'environnement avec le développement local. Il s'agit non seulement de restaurer des écosystèmes dégradés, mais aussi de valoriser les savoir-faire locaux, de créer des chaînes de valeur autour des ressources naturelles et de favoriser des moyens de subsistance durables.

Selon la publication de la FAO, les structures intéressées ont jusqu'au 7 octobre 2025 pour soumettre leurs propositions. À travers cette campagne, la FAO ambitionne de transformer la restauration écologique en véritable moteur de développement pour la région Boeny, dans une dynamique à la fois inclusive, productive et résiliente.