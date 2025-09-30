Madagascar: Crise - Plusieurs touristes bloqués dans les régions, annulations en cascade des réservations

À peine sorti de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, le secteur du tourisme fait actuellement face à une nouvelle épreuve à cause de la crise qui prévaut dans le pays.

La situation devient de plus en plus inquiétante du côté des tours-opérateurs. En effet, ces professionnels du tourisme signalent actuellement une vague d'annulations en cascade des réservations effectuées par des voyageurs internationaux qui prévoyaient de venir à Madagascar dès le début du mois d'octobre. Des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne et la France déconseillent également à leurs ressortissants de se rendre dans le pays, sauf pour des raisons essentielles.

« Nous ne sommes pas encore en mesure de fournir des statistiques précises sur le nombre total d'annulations de réservations par les touristes internationaux, mais la tendance est alarmante. À titre d'exemple, un groupe de touristes britanniques avait prévu un voyage vers la Grande île au début du mois prochain, mais tout a été annulé sur instruction des autorités du Royaume-Uni. D'autres clients VIP, ressortissants français, ne sont pas non plus autorisés par leur gouvernement à venir chez nous. Des touristes en provenance des Émirats arabes unis ont également annulé leur séjour à Madagascar », a déploré Bako Nirinaliajao, présidente de l'Association des agences de voyage à Madagascar.

Vols annulés

Alors que Madagascar traverse actuellement une haute saison touristique, les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme face à cette nouvelle crise. La période comprise entre septembre et novembre constitue en effet une saison idéale pour les touristes passionnés de nature, notamment ceux qui viennent découvrir la biodiversité exceptionnelle du pays et observer les nombreuses espèces d'oiseaux endémiques de la Grande île.

« Cependant, toutes les réservations sont annulées », a-t-elle précisé. Et ce n'est pas tout. « Plusieurs touristes internationaux se retrouvent également bloqués en ce moment dans diverses régions, notamment à Toliara, Morondava, Taolagnaro et Nosy Be. Rien que pour notre agence de voyage, 20 touristes n'ont pas pu être acheminés hier par vol domestique alors qu'ils devaient prendre un vol long-courrier aujourd'hui.

Certaines compagnies aériennes, telles qu'Air France et Emirates, ont décidé d'annuler leurs vols prévus pour aujourd'hui et demain en raison de la situation qui prévaut dans le pays. Quant à Ethiopian Airlines, elle a supprimé ses vols de nuit suite à l'instauration du couvre-feu par l'État. Tout cela nécessite une importante réorganisation logistique afin d'aider les touristes à regagner leurs pays respectifs », a enchaîné la présidente de l'Association des agences de voyage de Madagascar.

Remboursement intégral

Les conséquences désastreuses de cette crise semblent sans fin pour les opérateurs du secteur touristique. « Les tours-opérateurs émetteurs réclament également le remboursement intégral des paiements des réservations. En effet, certains clients ont déjà réglé la totalité de leur séjour.

Face à l'ampleur des annulations de réservations de touristes internationaux, nous appelons à une intervention urgente du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration étroite avec la Confédération du Tourisme de Madagascar, afin de trouver un compromis entre toutes les parties prenantes. Parallèlement, nous essayons de négocier avec les touristes pour qu'ils acceptent de reporter leur voyage à des dates ultérieures », a-t-elle ajouté.

Chômage technique

Cet opérateur touristique a déclaré que les pertes financières engendrées par ces différents défis sont considérables. « Il y aura certainement une réduction du personnel, avec le recours au chômage technique, en raison de l'annulation massive des réservations des touristes internationaux.

Par ailleurs, tous les acteurs concernés doivent se remettre en question et réfléchir à la manière dont Madagascar peut se préparer à redorer son blason et à renforcer sa visibilité lors des prochains salons internationaux.

Il est urgent de définir dès maintenant les stratégies de communication les plus pertinentes pour rassurer les partenaires et les touristes étrangers, afin de relancer ce secteur déjà fragilisé », a conclu Bako Nirinaliajao.