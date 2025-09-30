Madagascar: Pillage de pharmacie - Alerte danger sur les risques liés aux médicaments volés

À la suite du pillage des pharmacies lors des récentes émeutes, une quantité importante de médicaments circule désormais en dehors du circuit légal. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme : ces produits, mal conservés et utilisés sans encadrement médical, représentent un risque grave pour la santé publique. Entre intoxications, effets secondaires et vente illicite, le danger est réel.

Une menace silencieuse plane sur la population. À la suite des récentes émeutes qui ont secoué la capitale, la Pharmacie du Roi, sise au Tana Water Front ,a été la cible d'un vol massif de médicaments.

Une situation alarmante qui pousse les autorités sanitaires à tirer la sonnette d'alarme : la circulation de ces produits hors du circuit légal représente un danger mortel pour la population. « Un médicament n'est pas un produit comme un autre, c'est un poison potentiel si on ne sait pas s'en servir », prévient le Dr Rindra Rajohnesy, pharmacien titulaire de l'établissement pillé. Les médicaments dérobés contiennent des substances actives puissantes.

Risques

Leur usage sans prescription, sans dosage adapté ou sans connaissance des contre-indications peut provoquer des effets secondaires graves, des intoxications, voire des décès, informe cette pharmacie dans un communiqué relayé par l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar. Elle a également fait savoir que les conditions de stockage de ces produits sont désormais inconnues, notamment la température, l'humidité, l'exposition... autant de facteurs qui peuvent altérer leur efficacité ou les rendre toxiques.

Certains pourraient déjà être périmés au moment où ils seront proposés à la vente. L'achat de médicaments en dehors des officines est strictement interdit. Les produits vendus sur les marchés parallèles ou en ligne par des non-professionnels échappent à tout contrôle. Leur origine, leur composition et leur qualité sont impossibles à vérifier.

Vigilance

Dans ce contexte troublé, la vigilance est plus que jamais de mise. La santé publique ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'urgence ou de la facilité. Face à cette situation, les professionnels de santé appellent à la responsabilité collective : ne jamais acheter de médicaments en dehors d'une pharmacie, ne jamais consommer un médicament qui n'a pas été prescrit par un médecin et délivré par un pharmacien. En cas de découverte ou de vente suspecte, rapporter immédiatement les produits à une pharmacie pour qu'ils soient éliminés en toute sécurité.