Madagascar: Pillage de pharmacie - Alerte danger sur les risques liés aux médicaments volés

30 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

À la suite du pillage des pharmacies lors des récentes émeutes, une quantité importante de médicaments circule désormais en dehors du circuit légal. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme : ces produits, mal conservés et utilisés sans encadrement médical, représentent un risque grave pour la santé publique. Entre intoxications, effets secondaires et vente illicite, le danger est réel.

Une menace silencieuse plane sur la population. À la suite des récentes émeutes qui ont secoué la capitale, la Pharmacie du Roi, sise au Tana Water Front ,a été la cible d'un vol massif de médicaments.

Une situation alarmante qui pousse les autorités sanitaires à tirer la sonnette d'alarme : la circulation de ces produits hors du circuit légal représente un danger mortel pour la population. « Un médicament n'est pas un produit comme un autre, c'est un poison potentiel si on ne sait pas s'en servir », prévient le Dr Rindra Rajohnesy, pharmacien titulaire de l'établissement pillé. Les médicaments dérobés contiennent des substances actives puissantes.

Risques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Leur usage sans prescription, sans dosage adapté ou sans connaissance des contre-indications peut provoquer des effets secondaires graves, des intoxications, voire des décès, informe cette pharmacie dans un communiqué relayé par l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar. Elle a également fait savoir que les conditions de stockage de ces produits sont désormais inconnues, notamment la température, l'humidité, l'exposition... autant de facteurs qui peuvent altérer leur efficacité ou les rendre toxiques.

Certains pourraient déjà être périmés au moment où ils seront proposés à la vente. L'achat de médicaments en dehors des officines est strictement interdit. Les produits vendus sur les marchés parallèles ou en ligne par des non-professionnels échappent à tout contrôle. Leur origine, leur composition et leur qualité sont impossibles à vérifier.

Vigilance

Dans ce contexte troublé, la vigilance est plus que jamais de mise. La santé publique ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'urgence ou de la facilité. Face à cette situation, les professionnels de santé appellent à la responsabilité collective : ne jamais acheter de médicaments en dehors d'une pharmacie, ne jamais consommer un médicament qui n'a pas été prescrit par un médecin et délivré par un pharmacien. En cas de découverte ou de vente suspecte, rapporter immédiatement les produits à une pharmacie pour qu'ils soient éliminés en toute sécurité.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.