Madagascar: Fermeture des grandes surfaces - Les consommateurs se rabattent sur les marchés de quartier

Depuis le pillage des grandes surfaces, magasins, boutiques et petits commerces à Antananarivo dans la nuit du 25 septembre et des jours suivants, la quasi-totalité des magasins de grande distribution et les grossistes ont fermé leurs portes, certains d'entre eux ont vidé leurs locaux par crainte d'une poursuite des actes de pillage.

Une situation qui a eu pour effet de perturber sérieusement l'approvisionnement des consommateurs, notamment en produits de première nécessité. Les habitués des grandes enseignes de grande distribution dans la capitale ont dû se rabattre sur les marchés de quartier : de Mahamasina à Analamahitsy en passant par Andravoahangy, Besarety, ou encore Ambanidia, Ankadindratombo, et ailleurs dans la ville d'Antananarivo.

Les clients se sont empressés de faire des provisions dès le samedi 27 septembre, étant incertains de la suite des événements qui secouent le pays actuellement. Toutefois, les marchés de quartier peinent à satisfaire toutes les demandes. Si les produits frais tels que les fruits et légumes et les viandes sont disponibles en quantité suffisante, certains types de produits manquent, tels les packs d'eau minérale, certaines marques de couches bébés, les nourritures pour animaux...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hier, l'annonce sur la page Facebook de Leader Price Madagascar, de la réouverture de ses magasins a été accueillie avec soulagement par les clients. Ainsi, pour Antananarivo, tous les magasins Leader Price sont à nouveau ouverts, hormis celui d'Andranomena, victime de pillages dans la nuit du 25 septembre. Les magasins dans les régions seront également rouverts. Une ruée vers ces magasins est attendue dès les premières heures de ce jour.

De son côté, l'enseigne Super U annonce également la réouverture ce jour de ses magasins qui n'ont pas été touchés par les pillages. Les autres enseignes restent fermées pour le moment.

Rappelons que les magasins Super U, Leader Price, Supermaki et Shop Liantsoa, ont été fortement touchés par les pillages, ainsi que de centaines d'autres magasins et boutiques. Les estimations des pertes et des dégâts n'ont pas encore été globalement chiffrées, néanmoins, des milliards et des milliards d'ariary sont partis en fumée durant ces événements.