Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - La liste des Barea face aux Comores, attendue demain

À l'approche des deux dernières journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la tension monte au sein du football malgache. La Fédération Malgache de Football (FMF) s'apprête à dévoiler demain, à 11 heures, la liste des joueurs sélectionnés pour les Barea, l'équipe nationale de Madagascar. Ces rencontres décisives face aux Coelacanthes des Comores et aux Aigles du Mali pourraient sceller le destin des protégés de Corentin Martins dans cette campagne qualificative historique.

Le derby de l'Océan Indien, opposant les Coelacanthes des Comores aux Barea de Madagascar, se tiendra le 8 octobre 2025 à 16h GMT (19h heure locale), au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire.

Ce choix de terrain neutre, souvent utilisé pour des matchs internationaux en raison de ses infrastructures modernes, ajoute une couche d'incertitude à cette confrontation fratricide. Quatre jours plus tard, le 12 octobre 2025 à 19h GMT (22h à Madagascar), les Malgaches se déplacent au Stade du 26 Mars à Bamako pour affronter le Mali, une équipe en quête de rédemption après une campagne irrégulière.

Actuellement, après huit journées disputées dans le groupe I, Madagascar occupe la deuxième place avec 16 points, talonné de près par les Comores (15 points) et devançant le Mali (12 points). Le Ghana trône en tête avec 19 points, rendant la première place synonyme de qualification directe quasi inaccessible pour les Barea sans un improbable faux pas des Black Stars.

Pour Corentin Martins, le sélectionneur français nommé en janvier 2025 et qui a insufflé un vent de renouveau à l'équipe, l'équation est claire : il faut empocher les six points en jeu pour sécuriser au minimum la deuxième position, ouvrant la porte aux barrages.

Les enjeux sont immenses pour Madagascar, où le football unit une nation passionnée. Les amateurs du ballon rond malgache attendent avec impatience de découvrir qui représentera la Grande Île. Parmi les habitués, on s'attend à voir des piliers comme le capitaine Rayan Raveloson, Clément Couturier, mais des surprises pourraient émerger avec l'intégration de jeunes talents issus du championnat local.