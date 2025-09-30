Togo: La FIATA renforce les capacités des transitaires togolais

La Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), plus grande organisation non gouvernementale mondiale représentant les entreprises de logistique et de transport international, marque une nouvelle étape dans son expansion en Afrique de l'Ouest avec l'ouverture d'une représentation au Togo.

Fondée en 1926, la FIATA, dont le siège est à Zurich, oeuvre pour faciliter les échanges mondiaux à travers l'influence sur les réglementations internationales, la standardisation des documents de transport et la mise à disposition d'outils et de formations pour optimiser les services des transitaires.

Dans ce cadre, une convention a été signée lundi à Lomé entre l'Union professionnelle des agréés en douane (UPRAD-Togo) et le Ghana Institute of Freight Forwarders (GIFF), qui assure actuellement la vice-présidence de la FIATA.

Les documents ont été paraphés par Patrick Magnon, président de l'UPRAD-Togo, et Stéphane Adzorkatse, président du GIFF.

Cet accord s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement de positionner le pays comme un hub logistique régional de premier plan.

Grâce à cette collaboration, les membres de l'UPRAD-Togo bénéficieront de formations de haut niveau dispensées par la FIATA, sanctionnées par des diplômes certifiants.

Outre l'adhésion à la FIATA, cet accord scelle une coopération renforcée entre le Togo et le Ghana dans le domaine du transit et du dédouanement.

Selon Patrick Magnon et Stéphane Adzorkatse, cette initiative traduit un engagement commun à travailler avec les associations soeurs pour promouvoir l'excellence dans le secteur.

L'implantation de la FIATA au Togo s'aligne sur les ambitions du pays de devenir un hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest.