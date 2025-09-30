Togo: Consultations et dépistages gratuits

29 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo consacre le mois d'octobre à la sensibilisation sur le cancer du sein. La campagne annuelle "Octobre Rose" sera marquée, du 1er au 31 octobre, par une série d'activités visant à inciter les femmes à se faire dépister précocement.

Consultations médicales gratuites, examens de dépistage, conseils nutritionnels, séances de sensibilisation de masse : tout un dispositif est mis en place pour rapprocher l'information et les services des populations. Cette mobilisation implique l'ensemble des acteurs de santé publique, les structures hospitalières, les associations de femmes et plusieurs ONG engagées dans la lutte contre le cancer.

Le cancer du sein est reconnu comme l'une des maladies les plus meurtrières, à l'origine de nombreux décès.

Les autorités sanitaires rappellent que le dépistage précoce, notamment par la mammographie, permet de détecter la maladie à un stade initial et d'améliorer considérablement les chances de guérison.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.