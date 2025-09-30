Afrique: L'Angolaise Linara Costa, première arbitre africaine d'IMMAF

Luanda — L'Angolaise Linara Costa est devenue ce week-end la première femme africaine à obtenir la licence internationale d'arbitre d'arts martiaux mixtes (MMA), décernée par la Fédération internationale d'arts martiaux mixtes (IMMAF).

Cette distinction a été officialisée lors des Championnats du monde qui se déroulent à Tbilissi, en Géorgie, avec la participation de plusieurs pays, dont l'Angola.

Grâce à cette distinction, l'Angola compte désormais deux arbitres internationaux reconnus par l'IMMAF, à savoir Linara Costa et Jair Yoba.

L'Angola devient ainsi le premier pays en Afrique à obtenir cette distinction dans l'arbitrage international.

Ce lundi, les équipes nationales senior et junior se sont qualifiées pour les demi-finales des Championnats du monde.