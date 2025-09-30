Angola: La privatisation de 29,75 % de la BFA lève plus de 20 milliards de kwanzas

29 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/LUZ

Luanda — Vingt milliards 893 millions 750 mille kwanzas ont été levés lors de l'offre publique de vente portant sur 29,754 % du capital social de Banco de Fomento Angola (BFA), qui s'est déroulé du 5 au 25 septembre et a enregistré une demande record.

Selon les résultats compilés par la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA), en sa qualité de société de gestion des marchés réglementés, le prix unitaire final de l'offre s'est élevé à 49 500 kwanzas, avec 4 462 500 actions vendues.

Dans un communiqué, BODIVA a indiqué que la demande pour les actions était largement supérieure à l'offre, le ratio de couverture des offres s'établissant à 506,31 %, soit un ratio d'allocation d'environ 19,81 %.

Sur un total de 11.006 ordres de souscription reçus, 10.133 ont été acceptés, ce qui a donné lieu à l'admission de 8.488 nouveaux actionnaires à banque BFA après le règlement physique et financier, qui a lieu ce lundi.

Le mardi 30 septembre, les actions BFA seront admises à la négociation au Marché boursier. Elles seront alors librement négociables et tous les investisseurs pourront présenter leurs ordres d'achat ou de vente par l'intermédiaire des membres de BODIVA.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation (PROPRIV), qui vise à céder des actifs publics par le biais d'offres publiques en bourse.

Avec cette nouvelle émission, BODIVA réaffirme son engagement en faveur du développement et de l'approfondissement du marché des capitaux, en privilégiant un environnement réglementé, transparent et efficace, visant à renforcer la confiance des investisseurs et à diversifier les sources de financement.

