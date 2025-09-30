Afrique: La Vision africaine de l'eau 2063 adoptée à Dakar

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé lundi à Dakar l'adoption de la nouvelle Vision africaine de l'eau à l'horizon 2063, à l'issue de la 14e session du Conseil des ministres africains en charge de l'eau (AMCOW).

"Nous venons de finaliser et d'adopter un document stratégique, qui ouvre une perspective nouvelle à la gestion de l'eau au niveau continental, en alignement avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine", a-t-il déclaré à la clôture des travaux.

Cette assemblée générale a mobilisé une trentaine de délégations, dont dix-sept ministres africains, ainsi que des partenaires techniques et financiers, venus discuter des enjeux liés à la gouvernance, au financement, à l'innovation et à la coopération dans le secteur de l'eau.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a précisé que cette nouvelle Vision africaine de l'eau 2063 vise à positionner l'eau et l'assainissement au coeur de l'Agenda 2063, à renforcer la gouvernance hydrique à l'échelle continentale et mondiale et à faire de la ressource un levier de transformation économique et sociale.

Parmi les objectifs stratégiques de cette Vision, figurent la mobilisation des ressources et de l'innovation technologique, ainsi que la promotion de la coopération interétatique et interbassin, afin de bâtir une Afrique résiliente, sécurisée et inclusive.

Cheikh Tidiane Dièye a salué "un moment historique" qui consacre le rôle du Sénégal comme "pays pionnier de la diplomatie de l'eau", rappelant que Dakar accueillera, en janvier 2026, la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau, co-organisée avec les Émirats arabes unis.

"Le bureau de l'AMCOW, en coordination avec les secrétariats et le comité technique spécialisé sur l'eau, finalisera le document dans les deux semaines", a-t-il indiqué.

Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité de "valoriser l'eau comme ressource stratégique", d'innover, de mobiliser les ressources domestiques et de renforcer la coopération interétatique et régionale pour atteindre les objectifs fixés, dont l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement.

Il a également appelé les chefs d'État et de gouvernement africains à porter cette vision au plus haut niveau, afin que le continent "parle d'une seule voix" dans les fora internationaux, notamment en perspective de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue en 2026.

"Le coût de l'inaction serait désastreux. Mais avec des mesures décisives, nous pouvons garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour réaliser nos aspirations", a-t-il dit .

Le document adopté sera soumis aux instances de l'Union africaine avant d'être présenté au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement pour adoption finale.