Cote d'Ivoire: Eliminatoires Coupe du monde de football U20 dames - N'Sira Safi, la pépite des Eléphantes

Le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde des U20 a révélé à la Côte d'Ivoire et au monde du football féminin, une attaquante hors norme. N'Sira Safi Ouédraogo, qui aura bientôt 17 ans, a séduit plus d'un dans cette double confrontation contre le Maroc. Elle a inscrit en tout 4 buts, un doublé en aller au Félicia (3-1) et au retour, à Rabat (3-3).

En plus des doublés, elle a été décisive sur les deux autres buts ivoiriens. C'est peu de le dire, une leader offensive est née dans le football féminin en Côte d'Ivoire. Celle qui a commencé à taper dans le ballon à Diambars Fc de Koumassi, à Abidjan, a porté l'équipe lors de cette double confrontation.

Sa vitesse, sa générosité, son endurance et ses dribles à couper le souffle dans le jeu ont convaincu tous les observateurs du football féminin. Tous les projecteurs ont été braqués sur la talentueuse footballeuse de Nordsjaelland du Danemark qui a été formée pendant 6 ans, à Right to Dream, une académie de formation ghanéenne. La porteuse du dossard numéro 9 des jeunes Eléphantes aime évoluer en solitaire. Chose qui lui porte souvent préjudice, mais cela n'enlève en rien à la beauté de ses gestes techniques et de ses dispositions tactiques.

« Si elle simplifie son jeu, je pense qu'elle pourra faire une carrière à la dimension de Marta, la légende brésilienne du football féminin », confie un confrère, abasourdi par le génie de la joueuse. Gauchère, mais également très à l'aise sur son pied droit, Safi a fait sauter la muraille défensive marocaine pour offrir la qualification au 3e tour à son pays.

Contre la RD Congo, en février prochain, le sélectionneur, Mathieu Esposito aura besoin d'elle pour poursuivre le job. Le 4e et dernier tour pour les éliminatoires de la Coupe du monde U20 dames est prévu pour mai 2026.