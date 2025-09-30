Cote d'Ivoire: Association des e-commerçants du pays - Bouaffou Paul Félix investi nouveau président

L'Association des e-commerçants de Côte d'Ivoire (AECI) a officiellement investi son nouveau président, Bouaffou Paul Félix, lors d'une cérémonie qui s'est tenue récemment au Musée des Civilisations d'Abidjan-Plateau.

L'événement a été marqué par la présentation des membres du bureau exécutif national, en présence de plusieurs autorités politiques et administratives.

Dans son allocution, le président nouvellement investi a annoncé que son mandat sera placé sous le sceau d'une gestion participative, afin de relever les défis actuels dans un contexte marqué par la digitalisation et l'essor de l'intelligence artificielle. « Notre objectif est de recenser les e-commerçants, conformément à nos statuts, puis de les aider à sortir de l'informel à travers le renforcement de leurs capacités », a déclaré Bouaffou Paul Félix.

Il a également exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de l'association pour la confiance placée en lui afin de conduire cette faîtière vers de nouvelles perspectives.

Sponsor officiel de la cérémonie, Mme Caroline Petit, directrice de Jumia, a félicité le nouveau président et lui a souhaité plein succès dans sa mission. Elle a par ailleurs réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner l'AECI dans ses actions. « Nous restons engagés à vos côtés pour bâtir, ensemble, un e-commerce ivoirien exemplaire en Afrique », a-t-elle affirmé.

Représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Keline Lasm, sous-directeur du développement et de la promotion du commerce électronique, a prodigué de sages conseils au nouveau président et à son bureau. Il les a exhortés à maintenir le dialogue et la cohésion afin d'atteindre efficacement les objectifs fixés.

Par cette investiture, l'AECI ouvre une nouvelle page de son histoire et réaffirme son ambition de contribuer à la structuration et à la professionnalisation du secteur de l'e-commerce en Côte d'Ivoire.