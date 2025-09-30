Cote d'Ivoire: Association des e-commerçants du pays - Bouaffou Paul Félix investi nouveau président

29 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Association des e-commerçants de Côte d'Ivoire (AECI) a officiellement investi son nouveau président, Bouaffou Paul Félix, lors d'une cérémonie qui s'est tenue récemment au Musée des Civilisations d'Abidjan-Plateau.

L'événement a été marqué par la présentation des membres du bureau exécutif national, en présence de plusieurs autorités politiques et administratives.

Dans son allocution, le président nouvellement investi a annoncé que son mandat sera placé sous le sceau d'une gestion participative, afin de relever les défis actuels dans un contexte marqué par la digitalisation et l'essor de l'intelligence artificielle. « Notre objectif est de recenser les e-commerçants, conformément à nos statuts, puis de les aider à sortir de l'informel à travers le renforcement de leurs capacités », a déclaré Bouaffou Paul Félix.

Il a également exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de l'association pour la confiance placée en lui afin de conduire cette faîtière vers de nouvelles perspectives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sponsor officiel de la cérémonie, Mme Caroline Petit, directrice de Jumia, a félicité le nouveau président et lui a souhaité plein succès dans sa mission. Elle a par ailleurs réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner l'AECI dans ses actions. « Nous restons engagés à vos côtés pour bâtir, ensemble, un e-commerce ivoirien exemplaire en Afrique », a-t-elle affirmé.

Représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Keline Lasm, sous-directeur du développement et de la promotion du commerce électronique, a prodigué de sages conseils au nouveau président et à son bureau. Il les a exhortés à maintenir le dialogue et la cohésion afin d'atteindre efficacement les objectifs fixés.

Par cette investiture, l'AECI ouvre une nouvelle page de son histoire et réaffirme son ambition de contribuer à la structuration et à la professionnalisation du secteur de l'e-commerce en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.