Cote d'Ivoire: Leadership et compétence - Aleph-Consulting propose des solutions managériales innovantes

Le cabinet conseil et d'ingénierie Aleph-Consulting entend accompagner les cadres de l'administration dans le renforcement de leurs compétences en management, finance, marketing et gestion de l'intelligence artificielle (IA). En partenariat avec le groupe Eklore-ED, il a officiellement présenté son nouveau programme Executive Master in Business Administration (E-MBA), lors d'une conférence de presse tenue le 25 septembre 2025, à l'hôtel Palm Club d'Abidjan-Cocody.

Selon Kongo Félix, directeur exécutif du cabinet, l'objectif est de doter les cadres des outils nécessaires pour faire face aux enjeux actuels et futurs, marqués par les profondes mutations économiques et technologiques.

« C'est un programme d'excellence conçu pour les professionnels, cadres, entrepreneurs et dirigeants souhaitant développer leur leadership et approfondir leurs compétences dans des domaines clés. Aujourd'hui, ce programme contribue au développement des pays et renforce les entreprises à travers la formation de hauts cadres. Il invite à la formation continue tout au long de la vie », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de cette rencontre, le directeur a détaillé les conditions d'admission dans cette prestigieuse formation, dont la première session inaugurale débutera le 24 janvier 2026. Celle-ci accueillera 15 professionnels pour un coût annuel de 9 000 euros. La formation, dispensée en ligne et en présentiel, sera structurée autour de 12 modules portant notamment sur le Big Data et l'intelligence artificielle, la finance et la performance, ainsi que la stratégie marketing et le branding.

La particularité de ce programme, a-t-il insisté, réside dans la qualité de l'enseignement axé sur la compétitivité, le leadership, la gouvernance et le développement inclusif.

Pour sa part, Dr Charlotte Fontan a souligné l'importance de cette initiative qui, selon elle, « participe non seulement au renforcement des compétences des acteurs, mais également à leur bien-être dans un environnement professionnel de plus en plus exigeant ».