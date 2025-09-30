Cote d'Ivoire: Songon/Foncier - Le magistrat Allou Boigny sensibilise les populations sur les bonnes pratiques

Le magistrat et spécialiste du droit foncier et immobilier, Allou Boigny Nobel, a animé le jeudi 25 septembre 2025, à Songon (District d'Abidjan), une conférence publique placée sous le thème : « Comprendre les nouvelles règles foncières en Côte d'Ivoire ». À travers son ouvrage intitulé « Achetez un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire », il a sensibilisé les chefs de villages, chefs de services et populations locales sur les bonnes pratiques en matière d'acquisition de terrains, dans le but de prévenir les conflits récurrents liés au foncier.

Dans son exposé, M. Allou Boigny a rappelé que la terre demeure « le plus grand bien qui existe » et que sa bonne gestion conditionne tout développement. Il a décliné trois axes majeurs :

l'acquisition de terrains dans les lotissements en cours d'approbation ; l'acquisition dans les lotissements approuvés ; et enfin l'obtention de terrains assortis d'un Arrêté de concession définitive (ACD) ou d'un certificat de mutation de la propriété foncière.

L'auteur a mis en garde contre les transactions portant sur des lotissements non encore approuvés, qui concentrent près de 90 % des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Il a rappelé que seule la combinaison arrêté d'approbation + certificat de conformité confère une véritable légalité aux ventes de parcelles.

Concernant l'ACD, souvent critiqué, il a souligné qu'il reste un document valable, mais a insisté sur le fait que le certificat de mutation de la propriété foncière, instauré par la réforme du 4 juin 2024, constitue désormais « le seul document définitif et inattaquable ».

Son ouvrage, déjà diffusé en Europe, en Amérique et en Afrique, se veut un guide clair et pratique pour toute personne souhaitant investir en toute sécurité dans le foncier ivoirien. La rencontre de Songon a également été marquée par la présence de représentants du secteur bancaire, venus présenter leurs solutions de financement adaptées au domaine foncier.

À travers cette initiative, Allou Boigny Nobel réaffirme son engagement en faveur de la vulgarisation et de la sécurisation du droit foncier en Côte d'Ivoire, au service des populations et du développement du pays.