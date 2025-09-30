Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Blé Goudé échange avec Ahoua Don Mello dans le cadre de ses consultations

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) a engagé une série de rencontres avec les candidats de l'opposition retenus pour la compétition présidentielle d'octobre 2025. Depuis le 23 septembre, son président, Charles Blé Goudé, sillonne le pays afin de recueillir et analyser les projets que portent ces différents candidats.

Le lundi 29 septembre, c'était au tour d'Ahoua Don Mello, candidat déclaré, de recevoir le président du Cojep et sa délégation.

À l'issue de l'entretien, Charles Blé Goudé a expliqué que cette démarche visait non seulement à féliciter Ahoua Don Mello pour avoir franchi l'étape du parrainage, mais également à échanger sur les axes majeurs de son projet de société : gouvernance politique et institutionnelle, économie, formation-emploi et agriculture.

« Nous sortons d'une séance de travail qui nous a tous enrichis. Nous voulons lui dire merci, à lui et à son équipe, pour le temps qu'ils nous ont consacré. L'avenir de la Côte d'Ivoire est en jeu, un pays qui sort de plusieurs décennies de crise. Tous les cinq ans, notre Constitution nous offre la possibilité soit d'approuver, soit de sanctionner.

Nous avons l'opportunité de réaliser l'alternance par la voie des urnes. Tel est notre choix. Pour la suite, nous rentrons en convention le samedi 4 octobre. C'est à ce moment que nous ferons un choix clair et que nous mobiliserons nos électeurs », a déclaré le président du Cojep.

Pour Ahoua Don Mello, cette rencontre a été une occasion privilégiée de présenter sa vision d'une « Côte d'Ivoire nouvelle ». Il a insisté sur ce qu'il appelle sa « double révolution ».

« Nous avons échangé sur la perspective de la Côte d'Ivoire et exposé notre double révolution. D'abord, la révolution démocratique. Aujourd'hui, nous vivons dans un système de multipartisme où l'État est perçu comme la propriété d'un parti, géré par un parti et pour un parti. Nous voulons rompre avec ce modèle pour instaurer une véritable démocratie : un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, où seuls les talents accèdent aux hautes fonctions administratives. Ce changement ne sera pas simple, mais il est nécessaire », a-t-il affirmé.

Au-delà d'un simple échange, cette rencontre marque une étape importante dans le processus de consultation initié par le Cojep. Entre félicitations, partage de visions et perspectives communes, Charles Blé Goudé poursuit sa démarche pour contribuer à l'émergence d'une alternance crédible en Côte d'Ivoire.

Il reste désormais à savoir quel candidat bénéficiera du soutien officiel du Cojep lors de sa convention du 4 octobre.