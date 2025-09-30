Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Blé Goudé échange avec Ahoua Don Mello dans le cadre de ses consultations

29 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah Tiéméné (Stagiaire)

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) a engagé une série de rencontres avec les candidats de l'opposition retenus pour la compétition présidentielle d'octobre 2025. Depuis le 23 septembre, son président, Charles Blé Goudé, sillonne le pays afin de recueillir et analyser les projets que portent ces différents candidats.

Le lundi 29 septembre, c'était au tour d'Ahoua Don Mello, candidat déclaré, de recevoir le président du Cojep et sa délégation.

À l'issue de l'entretien, Charles Blé Goudé a expliqué que cette démarche visait non seulement à féliciter Ahoua Don Mello pour avoir franchi l'étape du parrainage, mais également à échanger sur les axes majeurs de son projet de société : gouvernance politique et institutionnelle, économie, formation-emploi et agriculture.

« Nous sortons d'une séance de travail qui nous a tous enrichis. Nous voulons lui dire merci, à lui et à son équipe, pour le temps qu'ils nous ont consacré. L'avenir de la Côte d'Ivoire est en jeu, un pays qui sort de plusieurs décennies de crise. Tous les cinq ans, notre Constitution nous offre la possibilité soit d'approuver, soit de sanctionner.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous avons l'opportunité de réaliser l'alternance par la voie des urnes. Tel est notre choix. Pour la suite, nous rentrons en convention le samedi 4 octobre. C'est à ce moment que nous ferons un choix clair et que nous mobiliserons nos électeurs », a déclaré le président du Cojep.

Pour Ahoua Don Mello, cette rencontre a été une occasion privilégiée de présenter sa vision d'une « Côte d'Ivoire nouvelle ». Il a insisté sur ce qu'il appelle sa « double révolution ».

« Nous avons échangé sur la perspective de la Côte d'Ivoire et exposé notre double révolution. D'abord, la révolution démocratique. Aujourd'hui, nous vivons dans un système de multipartisme où l'État est perçu comme la propriété d'un parti, géré par un parti et pour un parti. Nous voulons rompre avec ce modèle pour instaurer une véritable démocratie : un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, où seuls les talents accèdent aux hautes fonctions administratives. Ce changement ne sera pas simple, mais il est nécessaire », a-t-il affirmé.

Au-delà d'un simple échange, cette rencontre marque une étape importante dans le processus de consultation initié par le Cojep. Entre félicitations, partage de visions et perspectives communes, Charles Blé Goudé poursuit sa démarche pour contribuer à l'émergence d'une alternance crédible en Côte d'Ivoire.

Il reste désormais à savoir quel candidat bénéficiera du soutien officiel du Cojep lors de sa convention du 4 octobre.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.