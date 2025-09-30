À l'approche de l'échéance électorale d'octobre 2025, les jeunes d'Adjamé multiplient les initiatives pour que le scrutin à venir ne soit pas un facteur de division mais une opportunité de renforcer l'unité nationale.

À l'initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (CNJ-CI), section d'Adjamé, un atelier de réflexion sur les enjeux d'élections apaisées s'est tenu le dimanche 28 septembre 2025, à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé.

Lors de cette rencontre, le député-maire Farikou Soumahoro a livré un message fort à la jeunesse :

« Chers jeunes d'Adjamé, vous représentez la vitalité et l'espoir de notre nation. Peu importe vos appartenances, vos sensibilités ou vos parcours, vous êtes d'abord et avant tout les enfants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de jeunesse d'un parti ou d'un camp, il y a une seule jeunesse ivoirienne. Une jeunesse qui doit refuser les clivages, les manipulations et la violence pour choisir résolument le chemin du dialogue et de la paix », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que les élections sont avant tout un moment d'expression démocratique et non de confrontation :

« Elles doivent permettre à chacun d'exprimer librement ses choix tout en respectant ceux des autres. C'est dans la diversité des opinions que réside la richesse de notre pays, et dans le respect mutuel que s'enracine sa stabilité », a-t-il ajouté, invitant les jeunes à devenir des ambassadeurs de paix et de cohésion dans leurs quartiers, associations et cercles d'amis.

Pour sa part, le délégué CNJ-CI d'Adjamé, Chérif Ousmane Tembely, a insisté sur le rôle crucial de la jeunesse pour transformer les crises du passé en opportunités de réconciliation et de progrès.

« La Côte d'Ivoire, notre cher héritage, est une terre d'espérance et de diversité. Mais cette diversité est parfois instrumentalisée en facteur de discorde. À chaque échéance électorale, nous tremblons, non pas d'excitation démocratique, mais de peur : peur que nos différences soient utilisées contre nous, peur que la jeunesse devienne un bras armé d'ambitions politiques. C'est pourquoi le CNJ-CI d'Adjamé a initié cette rencontre, afin d'échanger, comprendre et surtout agir de manière responsable en amont du scrutin présidentiel », a-t-il expliqué.

Deux panels thématiques ont marqué ce rendez-vous, qui a rassemblé des jeunes issus des partis politiques et des associations de jeunesse d'Adjamé, tous unis autour d'une même ambition : bâtir un climat électoral apaisé, gage de stabilité et de cohésion sociale.