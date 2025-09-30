Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'IRI alerte sur des risques pour la crédibilité du scrutin dans le pays

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'International republican institute (Iri) a mené une mission d'évaluation pré-électorale en Côte d'Ivoire, du 22 au 26 septembre 2025.

Conduite par le Dr Daniel Twining, président de l'Iri, et Mme Dana White, membre du Conseil d'administration, la délégation a rencontré plus de 70 parties prenantes, notamment la Commission électorale indépendante (Cei), le Conseil constitutionnel, des responsables politiques et des organisations de la société civile.

La mission a salué les efforts logistiques de la Cei, mais a relevé plusieurs faiblesses susceptibles d'affecter la crédibilité du scrutin. Parmi les principales préoccupations figurent « la disqualification de candidats majeurs, le faible engouement des électeurs dû à des difficultés d'inscription, l'absence de transparence sur les parrainages, des cas d'intimidation politique et l'absence d'un calendrier électoral public ».

Selon l'Iri, « ces insuffisances risquent d'alimenter la méfiance vis-à-vis des institutions et de fragiliser la stabilité nationale ». L'institut appelle ainsi le gouvernement, la Cei, les partis politiques et la société civile à prendre des mesures rapides pour garantir un processus électoral inclusif, transparent et pacifique.

Par cette démarche, l'Iri réaffirme son soutien à la démocratie en Côte d'Ivoire et encourage tous les acteurs « à oeuvrer pour un scrutin reflétant la volonté des citoyens ».