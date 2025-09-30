Tunisie: Face au discours de crise - Le Président de la République prône le langage de vérité

Notre pays vit à l'heure et au rythme du rôle social de l'Etat tel que conçu par le Chef de l'Etat et prôné dans son projet pour une Tunisie nouvelle marquée par des orientations claires et résolues en vue d'instaurer la justice en faveur de tous les citoyens.

Cette conception vient d'être réaffirmée par le Chef de l'Etat en recevant, récemment, la Cheffe du gouvernement et la ministre des Finances, tout en mettant l'accent, une fois de plus, sur la nécessité de poursuivre la réalisation de la justice sociale tant recherchée et qui doit être mise en oeuvre grâce à de «nouvelles conceptions, une pensée renouvelée et des approches inédites», selon les termes mêmes du Président Kaïs Saïed.

Et encore une fois, le Chef de l'Etat assure que parmi les priorités à concrétiser, on cite l'impératif de répondre aux aspirations des catégories ayant souffert du chômage, de l'exclusion et de la marginalisation tout en appelant à la baisse des allocations accordées à bon nombre d'établissements qualifiés d'inutiles.

Tout en réitérant l'importance d'une loi de finances 2026 traduisant l'obligation de maintenir l'approche sociale voulue, le Président Kaïs Saïed est revenu, de nouveau, sur les multiples défaillances constatées au niveau de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), ce qui entraîne plusieurs cas d'évasion fiscale et explique l'émergence des réseaux de corruption.

Sans oublier les choix adéquats adoptés concernant le principe du compter-sur-soi conformément aux capacités du pays, contrairement aux allégations propagées par certains esprits maladifs qui répètent les mensonges et les rumeurs lancés par des parties étrangères par le biais de discours farfelus évoquant des crises imaginaires.

Ces discours, affirme le Président de la République, souvent mobilisés de façon orchestrée, tentent de faire glisser le pays vers le précipice, mais c'est compter sans la prise de conscience des citoyens patriotes et libres qui font preuve d'une grande vigilance, afin de faire échouer lesdites manoeuvres machiavéliques et prouver, par là même, leur détermination à défendre l'indépendance de la Tunisie contre les diverses velléités venant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.

C'est dans cet esprit que le peuple se dresse, tel un seul homme, face à ceux qui alimentent ledit discours de crise en vue d'attiser les tensions, voire provoquer des perturbations sociales et économiques.

Autrement dit, une vérité s'impose dans la mesure où il est plus que temps d'éloigner des centres de décision ceux qui persistent à agir sous les ordres de forces occultes et maléfiques de l'étranger et qui répandent des analyses biaisées et des chiffres falsifiés, fabriqués et diffusés à l'étranger avant d'être relayés à l'intérieur du pays.

Pour couper court à ces manoeuvres, le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'accélérer les réalisations déjà engagées afin de confirmer la confiance chez le peuple et confirmer les avancées entamées.

Ainsi, en se dotant d'une volonté de fer inébranlable et en ouvrant la voie à la jeunesse, affirme en substance le Président Kaïs Saïed, «la justice et la vraie croissance ne peuvent que s'imposer dans le sens où, libres et libérés, les Tunisiennes et les Tunisiens sauront triompher des obstacles».

Et d'ajouter, dans le même esprit, que «la lumière finira par jaillir» dans la mesure où tout sera mis en place pour se libérer des pesanteurs du passé et réaliser les aspirations du peuple qui n'acceptera rien de moins que la justice, la liberté, la dignité, l'indépendance et la souveraineté.