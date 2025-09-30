Tunisie: Recul de l'âge moyen du mariage au pays - Quand les hommes et les femmes se marient de plus en plus tard

Le recensement général de la population et de l'habitat de 2024 a montré que l'âge moyen du mariage en Tunisie a augmenté de manière significative au cours des six dernières décennies.

Pour les hommes, la moyenne est passée de 27,1 ans en 1966 à 35,3 ans en 2024.

Quant aux femmes, l'âge moyen de mariage est passé de 20,9 ans en 1966 à 28,9 ans en 2024.

Cette évolution reflète les transformations profondes qu'a connues la société tunisienne, que ce soit en termes de modes de vie ou de structure familiale, en plus de l'impact des facteurs économiques, culturels et éducatifs.

Cela confirme également que les jeunes préfèrent désormais terminer leurs études, entrer sur le marché du travail, et assurer une stabilité matérielle et sociale avant de se marier, ce qui explique ce report notable pour les deux sexes.