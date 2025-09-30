Tunisie: Recul de l'âge moyen du mariage au pays - Quand les hommes et les femmes se marient de plus en plus tard

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le recensement général de la population et de l'habitat de 2024 a montré que l'âge moyen du mariage en Tunisie a augmenté de manière significative au cours des six dernières décennies.

Pour les hommes, la moyenne est passée de 27,1 ans en 1966 à 35,3 ans en 2024.

Quant aux femmes, l'âge moyen de mariage est passé de 20,9 ans en 1966 à 28,9 ans en 2024.

Cette évolution reflète les transformations profondes qu'a connues la société tunisienne, que ce soit en termes de modes de vie ou de structure familiale, en plus de l'impact des facteurs économiques, culturels et éducatifs.

Cela confirme également que les jeunes préfèrent désormais terminer leurs études, entrer sur le marché du travail, et assurer une stabilité matérielle et sociale avant de se marier, ce qui explique ce report notable pour les deux sexes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.