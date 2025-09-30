Le duo de chefs tunisiens -- Iyed Tej et Taïeb Bouhadra -- s'est distingué, lors des demi-finales, en s'offrant la première place du classement général et une note de 9,32 sur 10 avec une création très originale, baptisée «La cena di Vertumnus*» (le dîner de Vertumne) : un couscous 100% vegan, sucré-salé et éco-responsable à base de végétaux et de fruits secs (pignons, pistaches, raisins secs, etc.), s'inspirant de l'esprit d'une chartreuse.

Dans une ambiance bon enfant, la 28e édition du «Cous Cous Fest» -- le festival international d'«intégration culturelle», organisé du 19 au 28 septembre, à San Vito Lo Capo, dans la province de Trapani, en Sicile, au sud de l'Italie -- a retiré, hier, son chapiteau avec le sacre, la veille, du chef portugais Tiago Ferreira Silva au championnat du monde de couscous 2025 devant les cheffes italiennes Angela Abrignani et Wijdane Merdad et le tandem de chefs tunisiens Iyed Tej et Taïeb Bouhadra.

8 équipes internationales

Outre ces trois nations finalistes, 5 autres équipes internationales se sont affrontées les 25, 26 et 27 septembre 2025, au Théâtre Bia, sur la «Piazza Santuario» (Place du Sanctuaire), toujours à San Vito Lo Capo, pour remporter le graal tant convoité.

Il s'agit des représentants des Philippines (cheffe Ann Christine Taglinao et chef Nicola Mincione), d'Espagne (cheffe Maria Busta Rosales et chef Abel Criado Peliz), du Pérou (chef Raul Nativitad), du Maroc (cheffe Zahira Fenouri et chef Mustapha Hajbi) et l'ONG Médecins Sans Frontières (Cesare Battisti, Davide Politi, Mbaye Mbow et Monique N'Guessan Batie).

La paire tunisienne s'est distinguée, lors des demi-finales, en s'offrant la première place du classement générale et une note de 9,32 sur 10 avec une création très originale, baptisée «La cena di Vertumnus*» (le dîner de Vertumne) : un couscous 100% vegan, sucré-salé et éco-responsable à base de végétaux et de fruits secs (pignons, pistaches, raisins secs, etc.), s'inspirant de l'esprit d'une chartreuse.

Si la création très originale des chefs Iyed Tej et Taïeb Bouhadra a séduit à l'unanimité le jury technique, présidé par Angelo Mellone, directeur des divertissements de Rai Daytime, et composé de chefs renommés, de journalistes, de blogueurs et d'experts culinaires ; lors de la finale, l'équipe tunisienne est passée à côté de l'évènement avec une copie légèrement différente du plat proposé la veille.

« Outre le fait que certains ingrédients utilisés la veille n'étaient pas disponibles ce dimanche, nous avons été perturbés par le retard causé par les deux autres équipes (italienne et portugaise) dans la préparation de leur service.

On était contraints de composer avec un temps assez réduit dans les cuisines, Cet handicap ne nous a pas permis d'accomplir certaines tâches cruciales pour réussir notre couscous», nous a déclaré chef Taïeb Bouhadra. «Le stress de la finale et la contrainte du temps ont pénalisé notre couscous. Toutefois, ça reste une belle expérience. Et bravo au chef Iyed Tej pour cette idée très ingénieuse de couscous vegan style chartreuse de légumes», a-t-il conclu.

Malgré cette frustrante troisième place, juste derrière les cheffes italiennes (2es), et le triomphe du couscous lusitanien avec une création adoptant la recette familiale d'une sauce à base de poulet et dans le respect de la tradition culinaire portugaise), la Tunisie demeure le pays le plus titré dans cette compétition avec 5 titres (1998, 2000, 2004, 2010 et 2018), ex aequo avec l'Italie (2002, 2009, 2014, 2015 et 2022).

Enfin, il est à rappeler que dans cette joute culinaire internationale, le chef Iyed Tej devait former un trio avec ses confrères Maher Brahimi et Anis Labidi. Malheureusement, le mur du visa les a privés d'être dans l'aventure.

C'est la deuxième fois, lors des trois dernières éditions, que les services consulaires de l'ambassade italienne font barrage à la participation de professionnels des métiers de bouche tunisiens à ce festival, un évènement culturel qui prône comme slogan : «l'intégration culturelle» et une Sicile, terre de rencontre et de coexistence entre les peuples. Drôle de paradoxe !

* Vertumnus (Vertumne, en français), dont le nom signifie «tourner, changer», est le dieu des saisons, du changement et de la croissance des plantes, ainsi que des jardins et des arbres fruitiers dans la mythologie romaine.