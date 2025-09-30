Afrique: Economie mondiale - Le FMI constate « une incertitude d'une ampleur exceptionnelle »

Un nouveau rapport du FMI appelle les autorités des pays à se préparer à de « nouveaux chocs ».

Le Fonds monétaire international a averti, dans un rapport rendu public le 24 septembre courant, contre une « incertitude d'une ampleur exceptionnelle » qui frappe l'économie mondiale.

« Cette évolution, lit-on de même source, vient s'ajouter à l'incertitude engendrée par les conflits en cours et les grandes mutations qui rendent l'environnement économique moins favorable et plus imprévisible ». Les nouvelles incertitudes, selon le FMI, sont notamment liées aux progrès technologiques dont notamment l'intelligence artificielle qui sont, certes, porteuses de nouvelles opportunités, mais qui nécessitent « des ajustements considérables ».

Le rapport du FMI cite également les « tensions commerciales et les droits de douane qui les accompagnent ».

Ces tensions protectionnistes sont de nature à peser sur la croissance et l'endettement, le FMI révisant à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, désormais de « 2,8 % pour cette année et 3 % pour 2026 ». Selon le rapport, les effets de ce nouveau contexte divergent d'un pays à l'autre et ce sont, comme à l'accoutumée, les pays à faible revenu qui sont les plus vulnérables.

Pour certains pays (qui ne sont pas nommés), le nouveau contexte rend l'objectif de « réduction de la pauvreté hors de leur portée ». Pour y faire face, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, tout en reconnaissant que « les pays membres du FMI traversent des difficultés considérables », suggère d'agir en premier au niveau intérieur afin « de préserver la stabilité macroéconomique et financière tout en assurant la viabilité de la dette ».

Il faut également « remédier aux déséquilibres entre pays et améliorer les perspectives de croissance », a-t-elle soutenu, dans une déclaration écrite publiée dans le rapport, annonçant un certain nombre de mesures d'accompagnement. Au niveau international, «les pays doivent rechercher des solutions concertées à leurs défis économiques communs », a-t-elle indiqué.

A plusieurs reprises, le rapport du FMI appelle les autorités des pays à se préparer à de « nouveaux chocs ». « Les autorités devront faire preuve de volontarisme pour réduire les facteurs de vulnérabilité et se préparer aux chocs. Entre autres mesures, il leur faudra assurer la résilience des infrastructures de marché, surveiller prudemment les établissements financiers, et recourir à des instruments de liquidité d'urgence et de résolution de crise. L'objectif doit être de réduire les sources de vulnérabilité et de mieux se préparer à de futures crises ».

« Les crises financières peuvent gravement nuire aux résultats macroéconomiques », prévient le FMI. « Or, l'interdépendance accrue des établissements financiers au niveau mondial signifie que les tensions nées dans un pays donné peuvent avoir des répercussions dans le monde entier », ajoute le rapport.

Ce signal d'alarme intervient dans un contexte de tensions géopolitiques liées, entre autres, à la guerre en Ukraine qui a affecté, pour la troisième année consécutive, les principales économies du marché européen et, indirectement, les pays partenaires de l'Union européenne.

Les droits de douane décidés en début d'année par les Etats-Unis sur les importations en provenance de nombreux pays, notamment la Chine et l'Union européenne, ont eu, de leur côté, un impact immédiat sur le commerce mondial, les investissements et les prévisions de croissance.

Selon une mise à jour publiée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la croissance du commerce mondial de marchandises devrait s'établir à 0,9% en 2025, contre un taux de 2,7% estimé avant l'augmentation des droits de douane et, l'année prochaine, l'on prévoit une croissance de 1,8% du commerce mondial contre 2,5% précédemment.

Cela étant, les institutions internationales continuent de surveiller l'évolution au niveau global et recommandent à leurs membres, à leur tour, de surveiller...